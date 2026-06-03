Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nenavadni prizori: skozi jašek za več ur v kanalizacijo

New York, 03. 06. 2026 07.51 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
New york, jaški

Newyorška policija je sprožila preiskavo, potem ko se je v zadnjih tednih na družbenih omrežjih pojavilo več videoposnetkov, ki prikazujejo ljudi, ki vstopajo in izstopajo iz mestnih kanalizacijskih jaškov.

Moški, ki so jih posnele nadzorne kamere v Brooklynu in Queensu, naj bi pod zemljo iskali dragocenosti, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na policijske vire. Ni sicer jasno, ali za vsemi primeri stoji ista skupina.

"Vstop v kanalizacijski sistem je nezakonit in izjemno nevaren," je za BBC povedal tiskovni predstavnik mestnega oddelka za varstvo okolja (DEP).

Policijska uprava New Yorka je medtem za NBC pojasnila, da ni razloga za zaskrbljenost. Kot so zatrdili, so njihovi visoko usposobljeni člani ekipe za nujne primere pregledali kanalizacijski sistem in preverili, ali so v njem ostali morebitni zlonamerni predmeti, vendar niso našli ničesar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policija je bila o nenavadnih aktivnostih prvič obveščena pretekli četrtek. Priča je poročala, da je osem ljudi v soseski Gravesend v Brooklynu odstranilo pokrov jaška, iz njega pa so se vrnili približno tri ure kasneje. Moški so se nato preoblekli ob parkiranih vozilih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Približno dve uri po prvi prijavi je policija prejela še en klic. Tokrat je šlo za več ljudi, ki so vstopili v jašek v drugi soseski, prav tako na območju Brooklyna. Iz jaška so prilezli več kot dve uri pozneje, sedli v avtomobil in se odpeljali.

Moški bi se lahko soočili z obtožbami o vlomu, če jih bodo ujeli.

new york kanalizacija jašek

Družinsko srečanje s skoraj 2000 gosti

24ur.com Onesnaženje čistilne naprave Domžale-Kamnik pod drobnogledom
24ur.com Tatovi na delu: V Tacnu skušali vlomiti v lokal, v Mostah v hišo
24ur.com Filmski rop: pod trezorjem skopali luknjo za pobeg
24ur.com Zaposleni na Twitterju: najprej je bil smrad, sedaj so prišli ščurki
24ur.com Vandali razdejali 'naj javno stranišče leta'. Primer preiskuje Policija
24ur.com Neznanca v Jurovskem Dolu poskušala vdreti v bankomat
24ur.com Policijske fotografije: razdejana prizorišča odmevnih vlomov
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
03. 06. 2026 08.04
rezultat desničarjev in trumpa...narod je tako ubog da morajo za preživetje iskati celo po kanalizacijskih jaških
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ljubka imena za otroke, rojene junija
Mit: otrok mora vedno deliti igrače
Mit: otrok mora vedno deliti igrače
Popoln družinski izlet v osrčju Kočevskega
Popoln družinski izlet v osrčju Kočevskega
Kaj vaš sin morda doživlja na spletu, pa vam ne pove
Kaj vaš sin morda doživlja na spletu, pa vam ne pove
zadovoljna
Portal
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Dnevni horoskop: Rake čaka olajšanje, levi so karizmatični
Dnevni horoskop: Rake čaka olajšanje, levi so karizmatični
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
vizita
Portal
Pet napak, ki uničujejo vaše sklepe – mnogi jih počnejo vsak dan
Hoja, kolo ali avtobus? Preprosta sprememba, ki opazno izboljša zdravje in pomaga varovati okolje
Hoja, kolo ali avtobus? Preprosta sprememba, ki opazno izboljša zdravje in pomaga varovati okolje
Zakaj je solarij nevarnejši, kot se zdi
Zakaj je solarij nevarnejši, kot se zdi
15 minut je lahko življenjskega pomena
15 minut je lahko življenjskega pomena
cekin
Portal
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
moskisvet
Portal
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Po 50. letu pride trenutek, ki ga mnogi moški niso pričakovali
Po 50. letu pride trenutek, ki ga mnogi moški niso pričakovali
Preveč kontroverzna za Italijo: zvezdnika brez dovoljenja za nastop
Preveč kontroverzna za Italijo: zvezdnika brez dovoljenja za nastop
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
dominvrt
Portal
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
okusno
Portal
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744