Nenavadni prizori: skozi jašek za več ur v kanalizacijo

Moški, ki so jih posnele nadzorne kamere v Brooklynu in Queensu, naj bi pod zemljo iskali dragocenosti, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na policijske vire. Ni sicer jasno, ali za vsemi primeri stoji ista skupina.

"Vstop v kanalizacijski sistem je nezakonit in izjemno nevaren," je za BBC povedal tiskovni predstavnik mestnega oddelka za varstvo okolja (DEP).

Policijska uprava New Yorka je medtem za NBC pojasnila, da ni razloga za zaskrbljenost. Kot so zatrdili, so njihovi visoko usposobljeni člani ekipe za nujne primere pregledali kanalizacijski sistem in preverili, ali so v njem ostali morebitni zlonamerni predmeti, vendar niso našli ničesar.