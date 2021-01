Devet Trumpovih 'trenutkov': Irak namesto Sirije in hitra hrana v Beli hiši

Zdaj že nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v svojih letih v Beli hiši poskrbel, da se je zaradi njega prelilo ogromno črnila. Zadnji meseci njegovega predsedovanja so zagotovo tisti, ki bodo mnogim ostali v spominu predvsem zaradi njegovega vztrajanja, da so bile volitve ukradene, kar je na koncu pripeljalo do vdora njegovih jeznih podpornikov v Kapitol. Spomnili smo se na nekaj morda že pozabljenih, a zato nič manj (milo rečeno) nenavadnih trenutkov in potez 45. predsednika ZDA.

Med vsemi besedami in dejanji Trumpa je bilo zagotovo mnogo še nikoli prej videnih, pogosto bizarnih trenutkov. Američani in svet si bodo zagotovo zapomnili njegov nasvet, da se lahko covida-19 znebimo z zaužitjem razkužila, še zdaj pa ni jasno, kaj je mislil s tem, ko je nekoč tvitnil besedo covfefe oziroma "Kljub nenehnemu negativnemu poročanju medijev covfefe". Tukaj je zbranih še nekaj nenavadnih trenutkov, na katere smo mogoče že pozabili. #prejšnjonočnaŠvedskem V prvih mesecih predsedovanja je Trump pogosto organiziral zborovanja in jezdil val popularnosti med svojimi volivci. Eno izmed teh zborovanj je bilo v floridskem Melbournu februarja 2017. Ne prvič in ne zadnjič pa so Trumpove besede v nagovoru zbranim zmedle marsikoga. Takrat je bil aktualen njegov boj proti ilegalnim migrantom, ko je govoril o tem, pa je dejal: "Poglejte, kaj se je prejšnjo noč dogajalo na Švedskem. Švedskem, kdo bi si mislil, Švedskem! " je vzkliknil. Njegove besede naj bi vodile do klica s švedske ambasade na ameriško zunanje ministrstvo, iščoč razlago. Švedi pa so uporabili svoj smisel za humor in na Twitterju je postal priljubljen ključnik #lastnightinSweden (prejšnjo noč na Švedskem), ob katerem so ljudje objavljali domačine, ki so pripravljali losovo enolončnico ali vadili pozavno. Popoln kos čokoladne torte

icon-expand Donald Trump in Ši Džinping. FOTO: AP

Na prvem bilateralnem srečanju, ki je potekalo v luksuznem letovišču Mar-a-Lago aprila 2017 na Floridi, je Trump gostil kitajskega predsednika Ši Džinpinga. Smehljala sta se in mahala kameram, da bi zgladila napetosti, ki so se pojavile po tem, ko je Trump Peking obtožil nepoštenih trgovinskih praks. Ko sta večerjala, je Trump dal ukaz za uničenje sirskega letalskega oporišča, da bi poslal sporočilo Basharju al Asadu – takrat je novice polnil napad s kemijskim orožjem na civiliste v Khan Shaykhunu. Ko se je tega spominjal v pogovoru z voditeljem Fox Businessa, je dejal: "Jedla sva najbolj popoln kos čokoladne torte, ki ste ga kdaj videli, in predsednik Ši je užival. Potem sem mu dejal, da smo ravno izstrelili 59 raket proti Iraku in da hočem, da to ve." Kos torte ga je očitno tako očaral, da je predsednik pozabil, da jih je poslal v Sirijo, ne v Irak. Potisk črnogorskega premierja Vrh Nata je po navadi le srečanje vojaških zaveznikov, ki ponovno potrdijo svoj odnos in zaveze. A ko je prisoten Trump, zagotovo ni dolgčas. Maja 2017 se je udeležil svojega prvega vrha v Bruslju in vsi so pozorno opazovali, kako se bo obnašal, saj je pred tem organizacijo označil za zastarelo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko so se svetovni voditelji zbrali za skupinsko fotografijo, je kamera ujela Trumpa, ki je stran potisnil črnogorskega premierja Duška Markovića, da bi se prerinil v ospredje. Takrat se je država ravno potegovala za pridružitev Natu, čemur je Rusija nasprotovala, zato je bila med Črnogorci ta poteza dojeta še posebej boleče. Met papirnatih brisač

icon-expand

Ko je orkan četrte stopnje po imenu Maria septembra 2017 prizadel Portoriko, sta se dva tedna po tem Trump in prva dama Melania Trump odpravila na pot v San Juan. Obiskala sta nekaj prizorišč uničenja in govorila z žrtvami. V cerkvi se je Trump odločil, da bo pomagal razdeljevati zaloge. Ko so se kamere prižgale, je začel metati papirnate brisače žrtvam. Županja San Juana Carmen Cruz je pozneje dejala, da so njegova dejanja pokazala, kako malo mu je res mar za ljudi, ki tam živijo. Pozdrav severnokorejskemu generalu

icon-expand Pozdrav Trumpa severnokorejskemu generalu. FOTO: AP

Trump je bil prvi ameriški predsednik, ki se je sestal s severnokorejskim voditeljem, kar je že samo po sebi zanimivo, saj državi uradno nimata diplomatskih odnosov. Junija 2018 na njunem prvem srečanju v Singapurju so severnokorejski državni mediji ujeli trenutek, ko je Trump salutiral enemu od Kimovih generalov. Demokrati v ZDA so takrat dejali, da bodo to v Severni Koreji zagotovo uporabili v propagandnih videih – in res je bilo tako. Božični klic

icon-expand Božični klic za Collman Lloyd. FOTO: AP

24. decembra 2018 je sedemletna Collman Lloyd prejela klic, ki bi si ga želeli številni otroci – poklical jo je ameriški predsednik, da bi ji zaželel vesel božič. Po nekaj kramljanja je deklico iz Južne Karoline vprašal, če še verjame v Božička, "saj je pri sedmih letih to že na meji." Dekličinega odgovora prisotni novinarji niso ujeli, vendar so bili starši po ZDA z majhnimi otroki naravnost zgroženi. Večer hitre hrane

icon-expand

Ko so Clemson Tigers postali zmagovalci univerzitetnega prvenstva v ameriškem nogometu, so bili januarja 2019 povabljeni v Belo hišo. Prišli so urejeni, v oblekah, pričakala pa jih je prava pojedina … hitre hrane. "Imamo pice, 300 hamburgerjev, veliko, veliko ocvrtega krompirčka," se je pohvalil novinarjem z gurmansko pojedino iz KFC, McDonaldsa in Burger Kinga. Dejal je, da ni imel izbire, saj takrat zaradi stavke ni delovala kuhinja Bele hiše, in da hrana iz minute v minuto postaja hladnejša. Njegova tiskovna predstavnica Sarah Sanders je povedala, da je za obrok plačal sam. Grenlandija na prodaj? Na začetku se je zdelo, da gre za šalo: ameriški predsednik želi kupiti Grenlandijo. A na koncu je to sam potrdil novinarjem z besedami, da gre navsezadnje za velik nepremičninski posel, dodal pa je, da bi to ZDA dalo tudi strateško prednost v Arktičnem morju. A danska vlada ni bila navdušena – premierka Mette Frederiksen je v intervjuju jasno dejala: "Grenlandija ni na prodaj. Upam, da tega ni mislil resno." Njen odgovor je Trump označil za zloben, še prej pa je odpovedal že načrtovan obisk v Skandinaviji. Orkan Dorian in flomaster

icon-expand S flomastrom dorisana pot orkana. FOTO: AP

Ko se je orkan Dorian približeval ZDA, je Trump tvitnil, da bo zajel Južno in Severno Karolino, Georgio in Alabamo. Nacionalni center za orkane (NHC) je nemudoma tvitnil popravek, da Alabame orkan ne bo zajel, kar se je izkazalo za resničen podatek. Trump, ki ni želel priznati zmote, je v Ovalni pisarni tri dni pozneje zbral novinarje in jim kazal zemljevid NHC, ki je prikazoval pričakovano pot orkana, ki se je končala na Floridi. Nekdo pa je očitno uporabil flomaster in ponaredil ta zemljevid, tako da je podaljšal pot orkana v Alabamo. Ko so ga pozneje vprašali, kdo je dodal črto, je dejal le, da ne ve.