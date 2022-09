Nenavadni vzroki za obisk zdravnika: strupena stonoga, kuga in fetiši

Tekom svojega življenja osebnega zdravnika obiščemo iz različnih vzrokov. Mlajši predvsem zaradi bakterijskih in virusnih okužb, starejši pa zaradi tegob, ki pridejo s starostjo. Včasih so vzroki za obisk zelo nenavadni - Britanci so s pomočjo podatkov leta po epidemiji koronavirusa zbrali najbolj neverjetne - krokodilje ugrize, vulkanske izbruhe, zasvojenost s spolnostjo ... Več kot 2500 oseb pa je do zdravnika prišlo s tujkom v spolovilu.

icon-expand zdravje in čakalne vrste FOTO: iStockphoto

A to je le nekaj izmed razlogov zaradi katerih so Britanci v letu po koronavirusu iskali medicinsko pomoč, v zapiskih britanskega Nacionalnega zdravstvenega sistema se jih v času med 1. aprilom leta 2021 do 31. marca letos najde še več. 8. Ugrizi krokodila A če začnemo na začetku - v tem času je zdravniško pomoč zaradi krokodiljega ugriza iskalo deset oseb. Dva pacienta je krokodil ugriznil doma, druge pa so kuščarji napadli v živalskih vrtovih, parkih in na drugih neznanih lokacijah. Najstarejša Britanka z odtisom krokodiljih zob je bila starejša od 90 let, najmlajša pa naj bi štela med pet in 12 let. Nobena izmed njunih poškodb ni bila resna, je pa eden izmed drugih poškodovancev zaradi napada potreboval nujno medicinsko pomoč.

icon-expand Najstarejša Britanka z odtisom krokodiljih zob je bila starejša od 90 let, starost najmlajše pa zaradi varovanja osebnih podatkov mladoletnih oseb ni znana. Imela naj bi med pet in 12 let. FOTO: Reuters

7. Kačji piki Britance niso grizli le nevarni krokodili, kar 69 se jih je k zdravniku napotilo zaradi ugriza strupene kače. 13 od njih še ni dopolnilo 18 let, od vseh primerov pa jih je prav toliko zaradi pika kače potrebovalo nujno bolniško oskrbo. 6. Piki pajkov, škorpijonov in ... strupenih stonog? Strupeni pajki so bili vzrok za 21 sprejemov, trije Britanci so zdravniško pomoč poiskali zaradi pika škorpijona. Enega bolnika je ugriznila (ali poškropila) strupena stonoga.

icon-expand Tri Britance je pičil škorpijon. FOTO: AP

5. Zastrupitve z neužitnimi gobami Zabeleženih je bilo 52 zastrupitev zaradi zaužitja strupenih gob, od tega jih je bilo 32 nujnih.

4. Naravne nesreče: strele in vulkani Poleg živalskih nevarnosti, so se Britanski k zdravniku napotili tudi zaradi naravnih nesreč. Štirje 30 do 40-letniki so v ambulanto prišli zaradi vulkanskih opeklin, ker Velika Britanija nima aktivnih vulkanov so se verjetno poškodovali v tujini. Pet oseb je zdravnika potrebovalo zaradi udara strele.

icon-expand Zaradi udara strele je zdravniško pomoč poiskalo pet oseb. FOTO: Shutterstock

3. Kuga Zdravili so tudi nekaj primerov kuge, v enem izmed njih je 10-letni deček trpel tudi zaradi razjed, ostalih 40 obolelih pa je trpela za pljučno kugo, bolj blago obliko bolezni, ki se prenaša po zraku. 2. Pretirana želja po spolnosti Nekaj oseb se je zdravilo tudi zaradi psiholoških spolnih motenj. Zaradi pretirane želje po spolnosti je zdravnika obiskalo 28 oseb, njihova povprečna starost je bila 58 let. Med starejšimi od 85 let jih je bilo pet.

icon-expand Zaradi pretirane želje po spolnosti je zdravnika obiskalo 28 oseb. FOTO: Shutterstock