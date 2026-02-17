Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nenavadno bogoslužje: mešanica joge in molitve

Idstein, 17. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Joga v cerkvi

Ste si kdaj predstavljali jogo sredi cerkve? Namesto klopi blazine, namesto klasične maše pa pozdrav soncu. V nemškem mestu Idstein je protestantska duhovnica našla povsem nov način, kako cerkev približati tudi tistim, ki vanjo sicer ne zahajajo pogosto. Bogoslužje je združila z uro joge in meditacije in s tem napolnila cerkev.

joga cerkev maša

V Nemčiji na domu hčere našli mumificirano truplo njene mame

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534