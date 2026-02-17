Tujina
Nenavadno bogoslužje: mešanica joge in molitve
Ste si kdaj predstavljali jogo sredi cerkve? Namesto klopi blazine, namesto klasične maše pa pozdrav soncu. V nemškem mestu Idstein je protestantska duhovnica našla povsem nov način, kako cerkev približati tudi tistim, ki vanjo sicer ne zahajajo pogosto. Bogoslužje je združila z uro joge in meditacije in s tem napolnila cerkev.
