Nenavadno: mehiški kartel se je opravičil za ugrabitev in predal napadalce

Številni mehiški časopisi so na svojih naslovnicah objavili fotografijo, na kateri pet moških leži na tleh z zvezanimi rokami. Poleg njih je kartel Scorpions, ki se je odcepil od večjega in vplivnejšega Zalivskega kartela, priložil pismo, v katerem se je opravičil prebivalcem Matamorosa, ameriškim žrtvam in njihovim družinam ter Mehičanki, ki je bila ubita v streljanju.

Associated Press je pridobil kopijo pisma. "Odločili smo se, da predamo tiste, ki so bili neposredno vpleteni in so odgovorni za napad," piše v domnevnem pismu. Kartel je pojasnil, da je peterica njihovih članov delovala "po lastni odločitvi in brez discipline". Obtožili so jih kršenja pravil kartela glede "varovanja življenj nedolžnih".

Mehiška policija je medtem v četrtek obkolila zdravstveno kliniko v Matamorosu, kamor naj bi člani kartela po streljanju odpeljali poškodovane Američane. Dva, ki sta utrpela najhujše poškodbe, nista preživela. Mehiške oblasti so v četrtek predale trupli ameriškim uradnikom.

Skupina štirih Američanov je pretekli petek odpotovala v Matamoros, ki leži tik ob meji z ZDA. Latavia McGee naj bi bila v Mehiki naročena na lepotni poseg (liposukcijo), z njo pa so odpotovali še trije prijatelji.