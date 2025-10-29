Nenavadno 'prevozno sredstvo', ki ga poganjajo male otroške nogice

Med jutranjo prometno konico je na ulicah Zahorske Bistrice, predmestja slovaške prestolnice, mogoče srečati nenavadno prevozno sredstvo. Poganjajo ga človeške noge, namesto dima pa se iz njega po okolici širijo milni mehurčki iz pihalnika. Takšen način prevoza v šolo, ki ga imenujejo "peš avtobus" ali "pešbus", je za nekatere učence iz Bratislave vsakdanja resničnost.