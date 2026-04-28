Nenavadno reševanje ostarele Ukrajinke: 'Babica, vkrcajte se'

Iz Ukrajine prihajajo posnetki nenavadne reševalne akcije, s katero so na varno pomagali 77-letni ženski. Na pomoč so ji poslali robotsko vozilo, ki so ga na daljavo upravljali vojaki 3. armadnega korpusa Ukrajine.

Ostarela ženska se je sama odpravila na varno iz limanskega okrožja v Donecku, mimo bombnih kraterjev in trupel ubitih sovaščanov, je po uspešno izvedeni akciji sporočila tiskovna služba enote in ob tem objavila tudi posnetek.