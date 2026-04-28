Tujina

Nenavadno reševanje ostarele Ukrajinke: 'Babica, vkrcajte se'

Kijev, 28. 04. 2026 14.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Reševanje 77-letnice v Ukrajini

Iz Ukrajine prihajajo posnetki reševalne akcije, v kateri so 77-letnico z območja spopadov rešili z daljinsko vodenim robotskim vozilom. Operacijo je izvedel 3. armadni korpus Ukrajine ob pomoči drona, žensko pa so na vozilo, ki jo je odpeljalo na varno, povabili kar z napisom: "Babica, vkrcajte se!"

Iz Ukrajine prihajajo posnetki nenavadne reševalne akcije, s katero so na varno pomagali 77-letni ženski. Na pomoč so ji poslali robotsko vozilo, ki so ga na daljavo upravljali vojaki 3. armadnega korpusa Ukrajine.

Ostarela ženska se je sama odpravila na varno iz limanskega okrožja v Donecku, mimo bombnih kraterjev in trupel ubitih sovaščanov, je po uspešno izvedeni akciji sporočila tiskovna služba enote in ob tem objavila tudi posnetek.

Evakuacijo so izvedli vojaki enote za brezpilotne kopenske sisteme Cerberus. Robotsko vozilo so usmerjali s pomočjo drona, s katerim so ves čas spremljali dogajanje. Da ženske ne bi prestrašili, so vozilo prekrili z odejo z napisom: "Babica, vkrcajte se!"

Po navedbah 3. armadnega korpusa Ukrajine je evakuirana ženska na domu, ki ga je morala zdaj zapustiti, živela 53 let.

Ukrajina evakuacija vojna Doneck robotsko vozilo

Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
