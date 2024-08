Nenavadno vedenje delfina: 'Dovoli, da se mu približate, a tega ne počnite'

"Ob otoku Krk so opazili navadnega kratkokljunega delfina, ki pa se vede sila nenavadno. Zadržuje se v pristaniščih in ljudem dovoli, da se mu približajo," so na spletu zapisali v Zavodu Morski svet, ki pa ob tem opozarja, da so delfini strogo zaščitene živali ter da jih je prepovedano vznemirjati.

Primerek sicer spremljajo že dve leti in je v dobrem stanju, ne kaže nobenih zunanjih znakov bolezni, se potaplja in ni lačen, so pojasnili. "Vendar pa je ta posamezni delfin samotar in iz neznanih razlogov ločen od ostalih delfinov," so dodali.

Kot poroča Net.hr, so pojasnili še, da lahko delfini na človeka prenašajo številne resne in težko ozdravljive bolezni, kot sta tuberkuloza in leptospiroza. "Podobno lahko tudi ljudje s tesnimi interakcijami na populacijo delfinov prenašajo bolezni, ki lahko povzročijo pogin velikega števila živali," so zapisali v sporočilu.