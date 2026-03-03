Nenavadno presenečenje: na vrtu našli mroža

Nenavadno presenečenje je na domačem vrtu pričakalo družino z norveškega otoka Sotra. Na vrt se jim je zavlekel mrož, tam se, kot kaže, dobro počuti, saj na vrtu že nekaj dni spi. Velikanski mrož je postal lokalna znamenitost, ki tja privablja številne radovedneže. Oblasti so izdale posebno opozorilo ljudem, naj se velikanu ne približujejo.