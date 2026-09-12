Neobičajen pojav nad požariščem

Iz zaliva Maslinova prihajajo dramatični posnetki ognja in dima, ki ga razpihava veter, poroča Dalmacija Danas . Ker se je ogenj nevarno približal tamkajšnji ribogojnici, so pristojni odredili evakuacijo zaposlenih.

Je pa požar 'poskrbel' tudi za nekoliko nenavaden prizor nad otokom. Nad njim se je izoblikoval pirokumulus – velik oblak, ki lahko nastane zaradi močnega segrevanja zraka.

Nastanku pirokumulusa botruje velika količina toplote, ki jo povzroča požar. Vroč zrak, dim in vodna para se hitro dvigajo, ko se zračna masa dviga in hladi, pa pride do kondenzacije, s čimer nastane značilen gost oblak, piše Dalmacija Danas. Gasilci in meteorologi te oblake pozorno spremljajo, saj lahko dodatno vplivajo na lokalne zračne tokove in 'obnašanje' požara. Pojav je lahko tudi znak zelo intenzivnega gorenja in močnih vzgornikov.