Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Neobičajen pojav nad požariščem

Supetar, 12. 09. 2026 17.15 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Pirokumulus

Obsežen požar na Braču še vedno divja – po nekaterih ocenah je doslej zgorelo okoli 1500 hektarjev borovega gozda, makije in nizkega rastlinja, tudi nekaj nadov oljk. Je pa 'poskrbel' tudi za neobičajen prizor – nad ognjem se je dvignil ogromen pirokumulus.

Iz zaliva Maslinova prihajajo dramatični posnetki ognja in dima, ki ga razpihava veter, poroča Dalmacija Danas. Ker se je ogenj nevarno približal tamkajšnji ribogojnici, so pristojni odredili evakuacijo zaposlenih.

Preberi še Na terenu 190 gasilcev in štiri letala, evakuacija iz zaliva Maslinova

Je pa požar 'poskrbel' tudi za nekoliko nenavaden prizor nad otokom. Nad njim se je izoblikoval pirokumulus – velik oblak, ki lahko nastane zaradi močnega segrevanja zraka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nastanku pirokumulusa botruje velika količina toplote, ki jo povzroča požar. Vroč zrak, dim in vodna para se hitro dvigajo, ko se zračna masa dviga in hladi, pa pride do kondenzacije, s čimer nastane značilen gost oblak, piše Dalmacija Danas. Gasilci in meteorologi te oblake pozorno spremljajo, saj lahko dodatno vplivajo na lokalne zračne tokove in 'obnašanje' požara. Pojav je lahko tudi znak zelo intenzivnega gorenja in močnih vzgornikov.

Brač požar oblak pirokumulus

V bolgarskem skladišču orožja znova odjeknila eksplozija

24ur.com Požar v Dalmaciji se umirja, ostaja strah pred močnim vetrom
24ur.com Požar na Krasu pod nadzorom, še vedno velja visoka požarna nevarnost
24ur.com Brač zajel velik požar
24ur.com Požari na Obali: zgolj naključje ali se v ozadju skriva človeška roka?
24ur.com Zagorelo nad Makarsko, prebivalci takoj pomislili na požigalca
24ur.com Širjenje požara na Šolti omejili
24ur.com 'Zdaj je jasno, da so Rim napadli piromani'
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
12. 09. 2026 17.31
..upam da oblak ni poln pira;no ja enih ne bi motilo...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
Nosečniški trebušček pokazala kar v kavbojkah
zadovoljna
Portal
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
vizita
Portal
Ali vaša najljubša kosila počasi uničujejo vaša jetra?
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
cekin
Portal
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
moskisvet
Portal
Dovolj mu je bilo žene: Oropal banko, ker ni želel več domov
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
dominvrt
Portal
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
Lepa, a nevarna za vrt: ta invazivna rastlina se širi z neverjetno hitrostjo
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Se spomniš Dolly Bell?
Se spomniš Dolly Bell?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951