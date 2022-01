Neobičajen prizor: nekateri grški otoki odeti v zimsko pravljico

Nekateri grški otoki v Egeskem morju so odeti v belino. Znane pokrajine otokov Mikonos, Santorini, Amorgos in Tinos je namreč prekrila bela snežna odeja. Navdušenje nad tem neobičajnim pojavom so na družbenih omrežjih delili številni prebivalci otokov, vendar pa je pravljična pokrajina prinesla tudi številne težave.

Dolga poletja, peščene plaže in sinje modro morje. To so običajne podobe, ki jih asociiramo z grškimi otoki, ki so priljubljena turistična destinacija tudi številnih Slovencev. A nedeljsko jutro je tamkajšnje prebivalce tokrat pozdravilo z belo snežno odejo.

Sneženje se je začelo že v soboto popoldne, trajalo pa je vso noč. Veselje nad pravljično pokrajino so tamkajšnji prebivalci prek družbenih omrežij delili s celotnim svetom. Po spletu so zakrožile fotografije in videoposnetki zasneženega Santorinija, Mikonosa, Amorgosa in Tinosa.

