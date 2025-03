Neobičajna izbira: Prostovoljci s strelskim vodom usmrtili zapornika

Oboroženi uslužbenci zapora so stali 4,6 metra od mesta, kjer je sedel. Za primerjavo, enako je oddaljena tabla od črte prostih metov na košarkarskem igrišču. Prostovoljci so hkrati streljali skozi odprtine v steni. Sigmon je v dveh minutah, ki sta pretekli od namestitve kapuce do izstreljenih strelov, večkrat težko vdihnil. Nato so se hkrati zaslišali streli. Zaradi glasnega in močnega poka so se priče zdrznile, opisuje AP. Njegove roke so se na kratko napele, ko je bil ustreljen. Zatem je še nekajkrat vdihnil, kmalu pa so razglasili njegovo smrt.