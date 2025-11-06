Neobičajna loterija: zmagovalci si bodo grob delili s slavnimi osebami

Pariz je napovedal prav posebno igro na srečo, ki bo glavnim dobitnikom prinesla za nekatere morda bizarno, za druge pa fantastično nagrado. Zagotovo pa bo ta najmanj neobičajna. Kot poroča CNN, bodo namreč lahko zmagovalci pokopani na enem najbolj slavnih pokopališč v francoski prestolnici in to ob boku slavne osebe.
S to posebno loterijo si želijo mestne oblasti obnoviti propadajoče grobnice, hkrati pa Parižanom dajejo redko priložnost, da si zagotovijo eno od najbolj iskanih parcel. Pokopališča znotraj mestnega obzidja so namreč že od začetka 20. stoletja skoraj povsem zasedena, čiščenje zapuščenih grobnic pa otežujejo lokalni predpisi.
In kaj sploh prinaša loterija? Dobitniki bodo imeli priložnost, da kupijo in obnovijo eno od 30 grobnic, ki se nahajajo na treh različnih pokopališčih. Mestna hiša se bo ob tem strinjala, da bo parcelo oddala v najem tistim, ki izpolnjujejo določene standarde.
Kot so pojasnili v izjavi, so v zadnjih desetletjih obiskovalci pokopališč po vsej Franciji izrazili zanimanje za obnovo teh zgodovinskih spomenikov v zameno za koncesijo za parcelo na pokopališču. A se zaradi zapletene zakonodaje, ki ureja tovrstna zemljišča, slednje še ni urejalo na tak način.
Mestna hiša zdaj upa, da je našla rešitev, saj je na pokopališču Père-Lachaise, kjer med slavnimi prebivalci "prebivajo" frontman skupine The Doors Jim Morrison, dramatik Oscar Wilde in pevka Édith Piaf, na voljo 10 parcel. 10 jih ponujajo tudi na pokopališču Montparnasse, kjer počivajo pisatelji Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir in Susan Sontag, ter še 10 na pokopališču Montmartre, kjer so pokopani slikar Edgar Degas, pisatelj Émile Zola in plesalec Vaslav Nijinsky.
Vsako obstoječo grobnico bo mogoče kupiti za 4000 evrov, zmagovalci pa bodo morali kriti tudi stroške obnove. Nato bodo lahko kupili še najemno pogodbo, ki za 10-letno obdobje znaša 976 evrov, večen najem pa znaša 17.668 evrov.
Prijave za loterijo so se po navedbah mestne hiše odprle v ponedeljek in se bodo zaključile 31. decembra. Vsak udeleženec mora plačati tudi registracijsko pristojbino v višini 125 evrov.
