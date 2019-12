Neobičajno tople temperature: Moskovčani se sprašujejo, kje je prava, ruska zima

Mesto in njegove ulice so običajno v tem letnem času prekrite s snegom, s stavb pa visijo ledene sveče. A zaradi neobičajno toplih temperatur snega za zdaj ni na vidiku. "To ni naša zima," je za Moscow Times dejala upokojenka Ljudmila Birjukova. "Tukaj sem rojena, tukaj živim že vse življenje. Navajeni smo pravih zim." V torek so temperature dosegle šest stopinj Celzija, na ta dan tako toplo ni bilo že več desetletij.

Moskovčani imajo sicer še vedno možnost tudi letos doživeti bel božič, saj ga v Rusiji, pravoslavni državi, praznujejo 7. januarja. Meteorološka služba pravi, da bi ciklon iz vzhodne Evrope lahko v prestolnico že konec meseca prinesel hladnejše vreme.