Šaljenje o (ne)obstoječi božični zabavi na Downing Streetu razbesnelo Britance

V času, ko naj bi se odvilo druženje, so za London veljali strogi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in druženja več kot dveh ljudi v notranjih prostorih so bila prepovedana, razen če so bila nujna zaradi delovnih obveznosti.

V odzivu na posnetek je Downing Street vztrajal, da božične zabave v resnici ni bilo. "Vedno so se upoštevala proticovidna pravila," so še dodali v kabinetu premierja, kjer so po poročanju britanskega BBC pod pritiskom zaradi domnevne zabave že od prejšnjega tedna, ko je o njej kot prvi poročal časnik Daily Mirror.

Iz opozicije se že vrstijo obsodbe vladnega ravnanja. Vodja laburistov, Keir Starmer, je menil, da gre za "sramotna" dejanja. "Ljudje po vsej državi so sledili pravilom, tudi ko je to pomenilo ločitev od svojih bližnjih. Z vso pravico so pričakovali, da bo vlada počela enako," je tvitnil in pripel povezavo do posnetka.

Vodja Škotske nacionalne stranke (SNP) v britanskem parlamentu, Ian Blackford, je menil, da premierju ne gre zaupati, in že pozval k njegovemu odstopu.

Odgovore sicer terjajo tudi nekateri poslanci iz vrst Johnsonovih konservativcev.

Britanska vlada je bila v preteklosti že večkrat obtožena hinavščine zaradi kršitev ukrepov in eden izmed večjih škandalov je junija celo vodil v odstop ministra za zdravje Matta Hancocka, ko je prišlo na dan, da je z afero s pomočnico kršil omejitve.