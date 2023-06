"Podpiramo Rusijo v svetem in neusmiljenem boju za ohranitev lastne suverenosti, razvoja in interesov svoje države," piše v izjavi, ki se nanaša na spopad proti zahodnim, imperialističnim silam, natančneje proti Združenim državam Amerike.

Marca so ZDA sporočile, da je Moskva v Severno Korejo poslala delegacijo, ki je Severni Koreji ponudila hrano - ob poročilih o pomanjkanju hrane - v zameno za orožje, s čimer je kršila sankcije Varnostnega sveta. "Kot del tega predlaganega dogovora bi Rusija od Pjongjanga prejela več kot dva ducata vrst orožja in streliva," je takrat dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby .

Kim Jong-un je obsodil tudi zahodno vojaško pomoč Ukrajini in ponovno zanikal lastno pomoč z raketami in izstrelki ruski paravojaški skupini Wagner. Pjongjang obtožujejo, da Rusiji dobavlja orožje, medtem ko še naprej razvija svoj arzenal balističnih raket in jedrskega orožja kljub dolgoletnim sankcijam Varnostnega sveta ZN, katerega stalna članica je tudi Rusija.

V izmenjavi pisem med voditeljema avgusta lani ob dnevu osvoboditve, ko sta se Koreji leta 1945 osvobodili izpod japonske kolonialne oblasti, je Putin dejal, da bosta Rusija in Severna Koreja "še naprej širili obsežne in konstruktivne dvostranske odnose", da bi okrepili varnost in stabilnost Korejskega polotoka in severovzhodne Azije.

Julija 2022 je Severna Koreja priznala dve odcepljeni "ljudski republiki" v vzhodni Ukrajini, ki ju podpira Rusija, kot neodvisni državi, uradniki pa so izpostavili možnost, da bi tja poslali severnokorejske delavce za pomoč v gradbeništvu in drugih sektorjih. Ruske aneksije priznavata le Severna Koreja in Sirija.