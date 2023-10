Neomejen dostop do vode: luksuz, ki ga počasi izgubljamo

Poročilo WWF ugotavlja, da neposredne ekonomske koristi, kot je poraba vode za gospodinjstva ali namakanje kmetijstva in industrije, znašajo najmanj 7,5 bilijona ameriških dolarjev na leto, medtem ko so "nevidne" koristi, kot so čiščenje vode, izboljšanje zdravja tal, shranjevanje ogljika in zaščita skupnosti pred ekstremnimi poplavami in sušami, do sedemkrat večje, okoli 50 bilijonov dolarjev. Oboje skupaj predstavlja 60 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda.

V poročilu lahko tudi preberemo, da je od leta 1970 svet izgubil tretjino močvirnih območij, medtem ko so se populacije sladkovodnih živali povprečno zmanjšale za kar 83 odstotkov. "Ta uničujoč trend je prispeval k povečanju števila ljudi, ki se soočajo s pomanjkanjem vode in negotovostjo hrane. Mnoge reke in jezera so presušile, onesnaženje se je povečalo, viri hrane pa so se zmanjšali," so zapisali v znani okoljski organizaciji.