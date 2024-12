Neopravičene ure in zamujanje: na bavarski šoli učenci plačajo globo

Kako preprečiti zamujanje in izostajanje od pouka? Z denarno kaznijo, so se odločili na bavarski šoli in določili globo v višini petih evrov. Sankcije ne grozijo vsem, ampak le starostni skupini od 14 do 16 let, ker je med njimi največ zamudnikov, obenem pa pridelajo največ neopravičenih izostankov. Neslavni rekorderji zamujajo po dvakrat tedensko. Ali ukrep sploh učinkuje?