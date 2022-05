Neozdravljivo bolno orko bodo evtanazirali

Po posvetu z nacionalnimi in mednarodnimi znanstveniki, vključno s strokovnjaki za morske sesalce, je lokalna prefektura v soboto poskušala kita preusmeriti nazaj v morje z zvoki, ki imitirajo komunikacije med orkami. Toda kit se na zvočne dražljaje ni odzval pravilno.

"Poskus vrnitve orke v morje je propadel. Da ne bi živali povzročili še dodatnega stresa, je bila sprejeta odločitev, da se intervencija ustavi," so francoski uradniki sporočili v nedeljo.

Znanstveniki so pregledali fotografije in podatke o sobotni reševalni akciji in ugotovili, da je žival zbolela za mukormikozo, glivično okužbo, ki so jo opazili pri kitih v Severni Ameriki, v Evropi pa gre za prvi tovrstni primer. Bolezen sprva prizadene kožo, nato pa običajno še srce, pljuča in možgane, kar bi lahko pojasnilo kitovo dezorientirano vedenje, so sporočili iz lokalne prefekture. Dodali so, da je bolezen pri omenjeni orki močno napredovala in živali povzroča hude bolečine.