Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Katmandu, 11. 09. 2025 11.51 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
5

Nepalska vojska je podaljšala policijsko uro v državi, kjer že ves teden potekajo nasilni protesti proti vladni prepovedi družbenih omrežij in korupciji, ki so prerasli v izredne razmere, za seboj pa pustili številne mrtve in ranjene. Odnesli so tudi aktualnega premierja, pri pogovorih o njegovem nasledniku oziroma naslednici posreduje vojska.

Vojska je policijsko uro uvedla v torek, pri čemer je protestnike, med katerimi prednjačijo mladi, opozorila, da bo vsako dejanje vandalizma preganjala kot kaznivo dejanje. Kljub podaljšanju je omilila nekatere omejitve in tako zlasti zaposlenim v nujnih službah olajšala situacijo.

Letališče v Katmanduju se je znova odprlo
Letališče v Katmanduju se je znova odprlo FOTO: AP

Predstavniki protestnikov so v pogovorih z oblastmi, pri katerih posreduje vojska, za naslednico premierja KP Šarme Olija predlagali nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Sušilo Karki, ki bi tako postala prva ženska na tem položaju v zgodovini države.

Vendar pa okoli njenega imenovanja še niso dosegli zadostnega soglasja. Glavna naloga začasne vlade naj bi bila sicer izvedba volitev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Več deset mrtvih

Protesti so se v prestolnici Katmandu začeli v ponedeljek s shodom do parlamenta. Shod je pripravilo gibanje mladih z imenom Generacija Z. Od oblasti so zahtevali odpravo blokade družbenih omrežij in v državi razširjene korupcije. Sprva je shod potekal mirno, nato pa je prerasel v nemire.

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.

Policija je proti protestnikom uporabila vodni top in solzivec ter se spopadla z njimi, pri čemer je po prvih podatkih umrlo 16 ljudi.

Naslednji dan je val nasilja zajel vso državo. Protestniki so se znesli tudi nad vladnimi poslopji in domovanji politikov, ki jih je vojska iz kaosa reševala s pomočjo helikopterske vrvi. 

Preberi še Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Po podatkih policijskih in zdravstvenih virov je v nemirih doslej umrlo najmanj 35 ljudi. Celovitih podatkov o žrtvah in škodi sicer še niso zbrali.

Spričo kaosa sta se ponekod razpasla vandalizem in plenjenje. Protestniki so v torek med drugim poškodovali domove nekaterih vidnih politikov in sedeže strank. Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament in zažgalo njegovo glavno stavbo. Med tarčami so bili tudi zapori, iz katerih je pobegnilo na tisoče zapornikov.

Nepal protesti izgredi policijska ura
Naslednji članek

Pred domačo hišo že drugič zažgali avto opozicijskega poslanca

Naslednji članek

Ulice in domovi pod vodo, nevihte tudi v prihodnjih dneh

SORODNI ČLANKI

Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Protesti v Nepalu: odstopil premier, parlament v plamenih

Katmandu v ognju krvavih protestov, umrlo 16 ljudi

Poskus vrnitve kralja na prestol, dva Nepalca ubita

Dom upokojencev bo zaposlil šest delavk iz Nepala: 'Kadra v Sloveniji ni'

Nepal prepovedal TikTok, ker 'moti družbeno harmonijo'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
luksi123
11. 09. 2025 12.39
Bravo Nepalci! Tako se dela s skorumpiranimi politiki, ki kradejo ljudstvu. Novinar je pozabil omeniti, kako so obračunali z nekaterimi vidnimi politiki, ki niso uspeli pravočasno pobegniti.
ODGOVORI
0 0
travc
11. 09. 2025 12.37
Ni pri nas nič bolje.
ODGOVORI
0 0
Desno
11. 09. 2025 12.11
+3
Tako se to dela... Ko ima narod dovolj korupcije kjer vodilni živijo u razkošju narod pa strada.....
ODGOVORI
3 0
Še89sekund
11. 09. 2025 12.09
+1
Malo naj si golobnjak izumitelj davkov ,prisilnin ,omejitev in prepovedi malo ogleda kaj se zgodi ko je narodu dovolj.
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
11. 09. 2025 12.05
-1
Več tega
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256