Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Nepalska vojska je podaljšala policijsko uro v državi, kjer že ves teden potekajo nasilni protesti proti vladni prepovedi družbenih omrežij in korupciji, ki so prerasli v izredne razmere, za seboj pa pustili številne mrtve in ranjene. Odnesli so tudi aktualnega premierja, pri pogovorih o njegovem nasledniku oziroma naslednici posreduje vojska.

Vojska je policijsko uro uvedla v torek, pri čemer je protestnike, med katerimi prednjačijo mladi, opozorila, da bo vsako dejanje vandalizma preganjala kot kaznivo dejanje. Kljub podaljšanju je omilila nekatere omejitve in tako zlasti zaposlenim v nujnih službah olajšala situacijo.

Letališče v Katmanduju se je znova odprlo

Predstavniki protestnikov so v pogovorih z oblastmi, pri katerih posreduje vojska, za naslednico premierja KP Šarme Olija predlagali nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Sušilo Karki, ki bi tako postala prva ženska na tem položaju v zgodovini države. Vendar pa okoli njenega imenovanja še niso dosegli zadostnega soglasja. Glavna naloga začasne vlade naj bi bila sicer izvedba volitev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Več deset mrtvih

Protesti so se v prestolnici Katmandu začeli v ponedeljek s shodom do parlamenta. Shod je pripravilo gibanje mladih z imenom Generacija Z. Od oblasti so zahtevali odpravo blokade družbenih omrežij in v državi razširjene korupcije. Sprva je shod potekal mirno, nato pa je prerasel v nemire.

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.

Policija je proti protestnikom uporabila vodni top in solzivec ter se spopadla z njimi, pri čemer je po prvih podatkih umrlo 16 ljudi. Naslednji dan je val nasilja zajel vso državo. Protestniki so se znesli tudi nad vladnimi poslopji in domovanji politikov, ki jih je vojska iz kaosa reševala s pomočjo helikopterske vrvi.