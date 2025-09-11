Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Vojska je policijsko uro uvedla v torek, pri čemer je protestnike, med katerimi prednjačijo mladi, opozorila, da bo vsako dejanje vandalizma preganjala kot kaznivo dejanje. Kljub podaljšanju je omilila nekatere omejitve in tako zlasti zaposlenim v nujnih službah olajšala situacijo.
Predstavniki protestnikov so v pogovorih z oblastmi, pri katerih posreduje vojska, za naslednico premierja KP Šarme Olija predlagali nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Sušilo Karki, ki bi tako postala prva ženska na tem položaju v zgodovini države.
Vendar pa okoli njenega imenovanja še niso dosegli zadostnega soglasja. Glavna naloga začasne vlade naj bi bila sicer izvedba volitev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Več deset mrtvih
Protesti so se v prestolnici Katmandu začeli v ponedeljek s shodom do parlamenta. Shod je pripravilo gibanje mladih z imenom Generacija Z. Od oblasti so zahtevali odpravo blokade družbenih omrežij in v državi razširjene korupcije. Sprva je shod potekal mirno, nato pa je prerasel v nemire.
Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.
Policija je proti protestnikom uporabila vodni top in solzivec ter se spopadla z njimi, pri čemer je po prvih podatkih umrlo 16 ljudi.
Naslednji dan je val nasilja zajel vso državo. Protestniki so se znesli tudi nad vladnimi poslopji in domovanji politikov, ki jih je vojska iz kaosa reševala s pomočjo helikopterske vrvi.
Po podatkih policijskih in zdravstvenih virov je v nemirih doslej umrlo najmanj 35 ljudi. Celovitih podatkov o žrtvah in škodi sicer še niso zbrali.
Spričo kaosa sta se ponekod razpasla vandalizem in plenjenje. Protestniki so v torek med drugim poškodovali domove nekaterih vidnih politikov in sedeže strank. Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament in zažgalo njegovo glavno stavbo. Med tarčami so bili tudi zapori, iz katerih je pobegnilo na tisoče zapornikov.
