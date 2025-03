Poskus vrnitve kralja na prestol, dva Nepalca ubita

V petkovem nasilnem protestu za obnovo monarhije v Nepalu sta bili ubiti najmanj dve osebi, ena od njih je bil televizijski snemalec, poroča ministrstvo za notranje zadeve. Privrženci nekdanjega nepalskega kralja Gyanendre Shaha so se spopadli s policijo med shodom v prestolnici Katmandu, ta je proti njim uporabila tudi solzivec in vodne topove.

Protestniki so vandalizirali domove, trgovine, bolnišnico, pisarno politične stranke, vozila in nakupovalno središče ter iz rok policije pograbili orožje, so sporočile oblasti v tej himalajski državi.

"To je čisti vandalizem, požig, ropanje in anarhija. To ne more biti protest," je za tiskovno agencijo Reuters povedal nepalski minister za komunikacijo in informacijsko tehnologijo Prithvi Subba Gurung. Kot je dejal glavni okrožni uradnik Katmanduja Rishiram Tiwari, so oblasti prijele 105 protestnikov, vključno z nekaterimi promonarhičnimi voditelji.

239 let staro monarhijo v Nepalu je leta 2008 odpravila posebej izvoljena skupščina kot del dogovora z nekdanjimi maoističnimi uporniki, podporniki komunističnega režima, s čimer se je končal upor, v katerem je bilo med letoma 1996 in 2006 ubitih 17.000 ljudi.

Politična nestabilnost je pretresala Nepal, eno najrevnejših držav na svetu. Zaradi 14 menjav vlade od ukinitve monarhije in ovirane gospodarske rasti je politično nestabilen Nepal ena najrevnejših držav na svetu.