Nepal prepovedal TikTok, ker 'moti družbeno harmonijo'

Popularna aplikacija za deljenje video posnetkov, ki ima po svetu okoli milijardo mesečnih uporabnikov, se v več državah sooča s težavami. Nasprotniki ji med drugim očitajo negativne posledice na mladino.

V Nepalu so se po besedah ministrice za komunikacijo in tehnologijo Rekhe Sharma za prepoved odločili, ker uporabniki na TikToku ves čas delijo vsebine, ki "motijo družbeno harmonijo in rušijo družinske ter družbene odnose". Pred tem so oblasti izdale direktivo, s katero so poostrile regulacijo vsebin na vseh družbenih omrežij. Pristojni se sedaj že ukvarjajo s tehničnimi vprašanji.

Nepalska vlada je sicer pred prepovedjo večkrat kontaktirala TikTok, ki pa na njihove pomisleke o vsebini ni želel odgovoriti.

Notranji minister Narayan Kaji je prepoved aplikacije predlagal, ker da je odstranjevanje spornih videoposnetkov, kot so sovražni govor, izkoriščanje drog, lažne novice, sporočila, povezana s terorizmom, in objavljanje zasebnih fotografij brez privolitve, s platforme preveč zapleteno, je poročal New York Times.

Vsa podjetja, vključno z Facebookom, omrežjem X in Instagram, morajo v treh mesecih v Nepalu odpreti tudi urade, v katerih bodo obravnavali sporne vsebine, jih po potrebi odstranjevali in odgovarjali na pomisleke uporabnikov. Svoje pisarne in predstavnike morajo tehnološka podjetja registrirati še na ministrstvu za komunikacijo in tehnologijo. Če pravil podjetja ne bodo upoštevala, jih bodo tako kot TikTok prepovedali, poroča Time.

Nekaj ur po sprejeti odločitvi so Nepalci TikTok preplavili z več tisoč posnetki, povezanimi z napovedano prepovedjo. Kdaj bodo uporabniki izgubili dostop do aplikacije, ni znano, nekateri ponudniki internetnih storitev pa so dostop že prekinili.

TikTok prepovedan v Indiji in na nekaterih telefonih vladnih uslužbencev

Del politikov in nekatere civilne organizacije nad odločitvijo sicer niso navdušeni, saj menijo, da gre za politične cilje, namesto da bi ukrepi služili zaščiti uporabnikov.

TikTok je po podatkih agencije We Are Social šesta najpopularnejša aplikacija na svetu. Čeprav zaostaja za najbolj priljubljenimi – Facebookom, WhatsAppom in Instagramom – beleži veliko hitrejšo rast uporabnikov med mladimi. Lastnik aplikacije je kitajski ByteDance, ki se ves čas otepa očitkov, da je pod neposrednim nadzorom Pekinga.

Leta 2020 je TikTok po zaostritvi spora s Kitajsko prepovedala tudi Indija. Več evropskih držav in ZDA pa je omrežje zaradi nacionalne varnosti prepovedalo na mobilnih telefonih vladnih uslužbencev.