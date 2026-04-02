Tujina

Zavarovalniška prevara na Everestu: turistom zastrupljali hrano

Katmandu, 02. 04. 2026 13.26 pred 26 dnevi 4 min branja 22

N.L.
Mont Everest

Nepal pretresa razkritje prepletene prevarantske mreže na Mount Everestu. Kako je prevara delovala? Vodniki so pri turistih, ki so se odpravili na najvišjo goro sveta, ustvarili "nujno zdravstveno stanje", poklicali helikopter, ki je turista peljal v bolnišnico, za tem pa pri zavarovalnicah, kjer so bili turisti zavarovani, vložili prenapihnjen zavarovalni zahtevek. Vodniki so turistom visoko v gorah v hrano podtikali celo pecilni prašek, ob znakih slabosti pa turiste prepričali, da nujno potrebujejo evakuacijo. V prevari so sodelovale tudi helikopterske službe, potovalne agencije in bolnišnice, ki so si denar od zavarovalnic razdelile.

Šlo je večinoma za tuje zavarovalnice, ki dejanskega vpogleda in podrobnih informacij o tem, kaj se je visoko v Himalaji dejansko zgodilo, niso imele. Od lažnih nujnih intervencij se je okoristilo več členov v verigi reševanja - od vodnikov, potovalnih agencij, do helikopterskih reševalnih služb, bolnišnic, zdravnikov in lokalnih zavarovalniških poslovalnic.

Nepalska policija je prepoznala dva vzorca 'lažnih nujnih primerov'. Prvi je vključeval turiste, ki se jim ob sestopu z vrha najvišje gore enostavno ni več dalo hoditi do baznega tabora Everesta. Hoja sicer lahko traja tudi dva tedna. Vodniki so takim turistom ponudili alternativo: "Pretvarjajte se, da ste bolni in po vas bo prišel helikopter, vse ostalo bomo uredili mi," so jim zagotovili.

Služili so tudi od dragega helikopterskega reševanja.
Služili so tudi od dragega helikopterskega reševanja.
FOTO: Profimedia

Turiste prepričali, da nujno potrebujejo evakuacijo

V drugih primerih pa so bili vodniki še bolj pretkani. Nad višino 3000 metrov se pri ljudeh običajno pojavijo blagi simptomi višinske bolezni, ki se kaže predvsem v obliki glavobola in mravljincev v rokah in nogah. Rešitev je v večini primerov dokaj preprosta: zadostna količina vode, počitek in počasno spuščanje oziroma vzpenjanje.

Vodniki, ki so za takšne primere usposobljeni, pa so med turiste vnesli strah in jih prepričali, da gre za smrtonosno stanje in da potrebujejo takojšnjo evakuacijo. V nekaterih primerih so vodniki pohodnikom celo dajali tablete za preprečevanje višinske bolezni, a so jim tablete dajali s prekomerno količino vode, da so bili simptomi višinske bolezni dovolj očitni za reševanje. Nekaterim so v hrano celo podtikali pecilni prašek, da so se turisti nato slabo počutili.

Nato so poklicali helikopter, ki je bolne turiste odpeljal v bolnišnico. Goljufijo so nato morali prikazati tudi v zdravniški dokumentaciji. Tudi če so v dolino z enim helikopterjem pripeljali več bolnikov, so zapisali, da je bilo helikopterskih intervencij več. Izdelovali so lažne sezname potnikov, pod odpustnice pa so se lažno podpisovali zdravniki, nekateri pri zdravljenju sploh niso sodelovali, druge so podpisali brez njihove vednosti.

Vodniki so turiste z blagimi znaki prepričali, da potrebujejo nujno medicinsko pomoč.
Vodniki so turiste z blagimi znaki prepričali, da potrebujejo nujno medicinsko pomoč.
FOTO: Profimedia

Denar so si razdelili

Znesek, ki so ga za zdravljenje od zavarovalnic prejele bolnišnice, se je porazporedil med vse vpletene. 20 do 25 odstotkov zneska so prejela podjetja, ki so organizirala odprave na Mount Everest, podobno provizijo so dobile tudi helikopterske reševalne službe, delež je pripadel tudi vodnikom in lokalnim zavarovalniškim poslovalnicam, ki so potrdile vso dokumentacijo. Nanje se ponavadi zanašajo tudi tuje zavarovalnice, ki svojih predstavnikov nimajo po vsem svetu. V nekaterih primerih naj bi denar na koncu ponudili tudi turistom, ki so bili sami pripravljeni sodelovati v prevari.

Od zavarovalnic zahtevali več deset milijonov

Med letoma 2022 in 2025 so v prevarantske bolnišnice prepeljali več kot 4700 tujih pacientov, od tega so lažne reševalne akcije potrdili pri 171 pacientih. Ena od bolnišnic je v tem času za takšne intervencije prejela 15,87 milijona dolarjev, druga še dodatnih 1,2 milijona dolarjev, razkrivajo pri Kathmandu Postu.

Tri helikopterske reševalne službe, ki so opravile več kot 310 lažnih reševanj, so od zavarovalnic zahtevale skoraj 30 milijonov evrov.

V tokratni obsežni preiskavi so aretirali devet ljudi, med njimi so operaterji in osebje treh helikopterskih podjetij, zdravniki in administratorji.

Pot do baznega tabora na Mount Everestu.
Pot do baznega tabora na Mount Everestu.
FOTO: AP

'Hudo bolnega pacienta' kamere posnele v kavarni

Ne gre sicer za prvo takšno razkritje. Prav pri Kathmandu Postu so shemo lažnih reševanj razkrili že leta 2018, kmalu za tem je izšlo preiskovalno poročilo na 700 straneh, vlada je napovedala reformo. Lani pa je nepalska policija zadevo ponovno vzela pod drobnogled in ugotovila, da se prevare niso ustavile, ravno obratno - še več jih je. V shemi naj bi sodelovali deset helikopterskih podjetij, šest bolnišnic in 6 potovalnih agencij.

Kot je razkrila preiskava, so turisti, ki so jih evakuirali potem, ko so jim to naročili vodniki, kasneje v dokumentaciji sami opazili, da so jim v bolnišnici priredili podatke, od tega, da njihove meritve sploh niso bile za zdravje ogrožujoče, do tega, da je bilo navedeno zdravljenje, ki ga sploh niso bili deležni. V preiskavi so odkrili tudi primer, ko so bolniku v dokumentacijo pripisali zahtevno zdravljenje, medtem ko so ga kamere ujele v baru ob bolnišnici, ki je bil v lasti enega od sodelujočih v prevarantski shemi.

Pri Kathmandu Postu opozarjajo, da bodo morala nepalska sodišča naložiti dovolj hude kazni in strožji nadzor nad zavarovalniškimi računi. Ministrstvo za turizem bi moralo zagotoviti tudi boljši sistem za preverjanje zavarovalniških zahtevkov, preden so izplačani, dodajajo.

KOMENTARJI22

mmickica
03. 04. 2026 12.03
A imajo tam tudi "svobodo"?
anonimcek
02. 04. 2026 20.11
V Sloveniji pa tale biznis nebi funkcioniral- pri nas so helikopterji zastonj🤣🤣
Slavko BabIč
02. 04. 2026 19.45
Sam janšarija si poglej pa njegovo Duđičko in Snežiča!
ReAnDa
02. 04. 2026 19.20
Od gradbincev se marsikaj naleze.
progresivnidaveknastanovanja
02. 04. 2026 17.00
ej jej jej, golobja posla, 25%....kam smo pršl če so nepalci postal lopovi
medusa
02. 04. 2026 16.42
Hahahahahahahah....
a res1
02. 04. 2026 16.03
Tudi prinas se v zdravstviu najde marikaj. Eno leto čakač, prideš, te samo gleda,drez kakšnega dotikanja itd na izvidu, ki ga dobiš po pošti pa bereš, kot, da je delal na tebi generalno pa takšne. In to se dogaja v bolnici v lj. Verjetno ni osamljen primer...
TITO50
02. 04. 2026 15.58
Ukinejo naj množični turizem na Everest, plezajo naj ponovno samo alpinisti.
proofreader
02. 04. 2026 15.55
Vodja upravne enote je rekel, da je tretjina uslužbencev vedno na bolniški.
proofreader
02. 04. 2026 15.54
Pri nas je podobno. Golob je takoj po prihodu na oblast ukinil urad za primerjanje cen v zdravstvu. Potem pa še dodatni denar prenesel na ZZZS, ki vse to podpira.
Justice4all
02. 04. 2026 15.49
Oprostite,za posel gre...samo za posel...
Nace Štremljasti
02. 04. 2026 15.43
kot naši desničarji
NeXadileC
02. 04. 2026 15.37
Ni Nepal ni več...
Svashtar
02. 04. 2026 15.42
aha?
Slovenska pomlad
02. 04. 2026 15.18
Kapitalizem je pač prevara,ki iz ljudi izvabi najslabše.
tincoop
02. 04. 2026 15.13
Večinoma gre za bogatune, ki so enkrat naleteli na bolj znajdljive, kot so oni sami 🤣
Svashtar
02. 04. 2026 15.40
iznajdljive
Samo navijač
02. 04. 2026 15.12
Na stotine ton zavrzejo razne plastike in ostale svinjarije. Turizem omejit na minimum. Mislim nasplošno.
Svashtar
02. 04. 2026 15.41
na splošno
hojladri123
02. 04. 2026 14.22
Pri dovoljenjih ki jih pohodniki morajo plačat za tak podvig bi tole moglo biti povrnjeno oškodovanimi. Hkrati pa bi bilo treba vse te ki služijo s tem turizmom (šerpe) obvezno morali počistit tole nesnago v himalaji ki jo ustvarijo s tem turizmom ki se ga gredo.
Svashtar
02. 04. 2026 15.41
cel spis podoben profilni sliki
