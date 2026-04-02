Zavarovalniška prevara na Everestu: turistom zastrupljali hrano

Šlo je večinoma za tuje zavarovalnice, ki dejanskega vpogleda in podrobnih informacij o tem, kaj se je visoko v Himalaji dejansko zgodilo, niso imele. Od lažnih nujnih intervencij se je okoristilo več členov v verigi reševanja - od vodnikov, potovalnih agencij, do helikopterskih reševalnih služb, bolnišnic, zdravnikov in lokalnih zavarovalniških poslovalnic. Nepalska policija je prepoznala dva vzorca 'lažnih nujnih primerov'. Prvi je vključeval turiste, ki se jim ob sestopu z vrha najvišje gore enostavno ni več dalo hoditi do baznega tabora Everesta. Hoja sicer lahko traja tudi dva tedna. Vodniki so takim turistom ponudili alternativo: "Pretvarjajte se, da ste bolni in po vas bo prišel helikopter, vse ostalo bomo uredili mi," so jim zagotovili.

Turiste prepričali, da nujno potrebujejo evakuacijo

V drugih primerih pa so bili vodniki še bolj pretkani. Nad višino 3000 metrov se pri ljudeh običajno pojavijo blagi simptomi višinske bolezni, ki se kaže predvsem v obliki glavobola in mravljincev v rokah in nogah. Rešitev je v večini primerov dokaj preprosta: zadostna količina vode, počitek in počasno spuščanje oziroma vzpenjanje. Vodniki, ki so za takšne primere usposobljeni, pa so med turiste vnesli strah in jih prepričali, da gre za smrtonosno stanje in da potrebujejo takojšnjo evakuacijo. V nekaterih primerih so vodniki pohodnikom celo dajali tablete za preprečevanje višinske bolezni, a so jim tablete dajali s prekomerno količino vode, da so bili simptomi višinske bolezni dovolj očitni za reševanje. Nekaterim so v hrano celo podtikali pecilni prašek, da so se turisti nato slabo počutili. Nato so poklicali helikopter, ki je bolne turiste odpeljal v bolnišnico. Goljufijo so nato morali prikazati tudi v zdravniški dokumentaciji. Tudi če so v dolino z enim helikopterjem pripeljali več bolnikov, so zapisali, da je bilo helikopterskih intervencij več. Izdelovali so lažne sezname potnikov, pod odpustnice pa so se lažno podpisovali zdravniki, nekateri pri zdravljenju sploh niso sodelovali, druge so podpisali brez njihove vednosti.

Denar so si razdelili

Znesek, ki so ga za zdravljenje od zavarovalnic prejele bolnišnice, se je porazporedil med vse vpletene. 20 do 25 odstotkov zneska so prejela podjetja, ki so organizirala odprave na Mount Everest, podobno provizijo so dobile tudi helikopterske reševalne službe, delež je pripadel tudi vodnikom in lokalnim zavarovalniškim poslovalnicam, ki so potrdile vso dokumentacijo. Nanje se ponavadi zanašajo tudi tuje zavarovalnice, ki svojih predstavnikov nimajo po vsem svetu. V nekaterih primerih naj bi denar na koncu ponudili tudi turistom, ki so bili sami pripravljeni sodelovati v prevari.

Od zavarovalnic zahtevali več deset milijonov

Med letoma 2022 in 2025 so v prevarantske bolnišnice prepeljali več kot 4700 tujih pacientov, od tega so lažne reševalne akcije potrdili pri 171 pacientih. Ena od bolnišnic je v tem času za takšne intervencije prejela 15,87 milijona dolarjev, druga še dodatnih 1,2 milijona dolarjev, razkrivajo pri Kathmandu Postu. Tri helikopterske reševalne službe, ki so opravile več kot 310 lažnih reševanj, so od zavarovalnic zahtevale skoraj 30 milijonov evrov. V tokratni obsežni preiskavi so aretirali devet ljudi, med njimi so operaterji in osebje treh helikopterskih podjetij, zdravniki in administratorji.

'Hudo bolnega pacienta' kamere posnele v kavarni