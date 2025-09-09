Svetli način
Tujina

Protesti v Nepalu: 19 mrtvih, odstopil premier

Katmandu, 09. 09. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S. , A.K.
Komentarji
9

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilju, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli odstopil s položaja. Dejal je, da s tem želi prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev se sicer nadaljujejo kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

KP Sharma Oli je danes v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa, da bi omogočil nadaljnje korake v smeri politične rešitve krize. 73-letni politik je lani začel svoj že četrti mandat, potem ko je njegova Komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v sicer pogosto nestabilnem parlamentu.

Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Čeprav je vlada danes ta ukrep odpravila, se protesti nadaljujejo. Potem ko je bilo v ponedeljek v nasilju ubitih 19 ljudi, danes pa po navedbah vodje ene od bolnišnic v Katmanduju za BBC še dva, je vlada naznanila preiskavo odziva. Nevladna organizacija Amnesty International trdi, da je policija proti protestnikom uporabila prave naboje.

Protestniki so danes med drugim napadli in poškodovali domove več vidnih politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Delno naj bi bilo zaprto tudi mednarodno letališče v Katmanduju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protesti, na čelu katerih so mladi, so v Nepalu izbruhnili v ponedeljek. Spodbudila jih je petkova blokada 26 platform družbenih omrežij, nezadovoljstvo pa med mladimi že dlje časa vlada zaradi visoke brezposelnosti ter očitkov korupcije v državi, vključno z nepotizmom.

Odločitev vlade o blokadi družbenih omrežij je sledila kampanji na teh platformah, katere tarča so bili otroci politikov zaradi svojega razkošnega življenja. Uradno jo je sicer utemeljila z razlago, da se do določenega roka niso registrirale pri pristojnem nepalskem ministrstvu.

Zbrani poleg tega zažigajo gume, mečejo kamne in terjajo odgovornost krivcev za nasilje, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 19 ljudi. Vlada je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odredila preiskavo odziva policije, zaradi kritik na račun ukrepanja oblasti pa so odstopili že trije ministri.

nepal protest družbena omrežja tujina
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
09. 09. 2025 12.34
Za čudo nobenega kolesa nikjer.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 12.34
Bi še človek verjel, da bi rekli, da rabijo hrano, vodo, službe, socialo... Tako rabijo pa FB in OF. Le za največje intelektualne siromake..
ODGOVORI
0 0
1butnskala
09. 09. 2025 12.32
No vidite da se da
ODGOVORI
0 0
Lenart Čaubi
09. 09. 2025 12.26
Toliko novic pridobite iz širnega sveta se mi zdi čudno,da ste bili iz Tartinijeve vile tako skopi.Slovenija ne premore dobrega paparaca.
ODGOVORI
0 0
seter73
09. 09. 2025 12.19
+3
nova Z generacija zavozenih osebkov.., nima veze ce nima kaj jesti in kje spati, vazno da mu dela instagram, snapchat.., in ostale dubioze
ODGOVORI
3 0
dule100
09. 09. 2025 12.18
+2
Kam gre ta svet! Mladi so se naveličali dobrot komunizma! 😂😂😂
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 12.05
+2
Tole pa diši po finančni injekciji onkraj luže.... Nepal, država, kjer jim marsikaj manjka, se je zgodil državni udar zato, ker ni dostopa do FB, Insta, OF in podobnih jajc. Hehe.
ODGOVORI
2 0
bb5a
09. 09. 2025 11.57
+3
Sam tam naj ostanejo, pa je vse ok.
ODGOVORI
4 1
Levi so barabe
09. 09. 2025 11.55
+6
Vi mediji se vtikate povsod kjer so izgredi. Pa še sami verjetno ne veste za kaj gre
ODGOVORI
7 1
