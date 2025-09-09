Protesti v Nepalu: 19 mrtvih, odstopil premier

KP Sharma Oli je danes v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa, da bi omogočil nadaljnje korake v smeri politične rešitve krize. 73-letni politik je lani začel svoj že četrti mandat, potem ko je njegova Komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v sicer pogosto nestabilnem parlamentu.
Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.
Čeprav je vlada danes ta ukrep odpravila, se protesti nadaljujejo. Potem ko je bilo v ponedeljek v nasilju ubitih 19 ljudi, danes pa po navedbah vodje ene od bolnišnic v Katmanduju za BBC še dva, je vlada naznanila preiskavo odziva. Nevladna organizacija Amnesty International trdi, da je policija proti protestnikom uporabila prave naboje.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Protestniki so danes med drugim napadli in poškodovali domove več vidnih politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Delno naj bi bilo zaprto tudi mednarodno letališče v Katmanduju, poročajo tuje tiskovne agencije.
Protesti, na čelu katerih so mladi, so v Nepalu izbruhnili v ponedeljek. Spodbudila jih je petkova blokada 26 platform družbenih omrežij, nezadovoljstvo pa med mladimi že dlje časa vlada zaradi visoke brezposelnosti ter očitkov korupcije v državi, vključno z nepotizmom.
Odločitev vlade o blokadi družbenih omrežij je sledila kampanji na teh platformah, katere tarča so bili otroci politikov zaradi svojega razkošnega življenja. Uradno jo je sicer utemeljila z razlago, da se do določenega roka niso registrirale pri pristojnem nepalskem ministrstvu.
Zbrani poleg tega zažigajo gume, mečejo kamne in terjajo odgovornost krivcev za nasilje, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 19 ljudi. Vlada je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odredila preiskavo odziva policije, zaradi kritik na račun ukrepanja oblasti pa so odstopili že trije ministri.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.