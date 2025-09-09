Protesti v Nepalu: 19 mrtvih, odstopil premier

KP Sharma Oli je danes v pismu predsedniku države zapisal, da odstopa, da bi omogočil nadaljnje korake v smeri politične rešitve krize. 73-letni politik je lani začel svoj že četrti mandat, potem ko je njegova Komunistična stranka oblikovala vladajočo koalicijo v sicer pogosto nestabilnem parlamentu.

Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Čeprav je vlada danes ta ukrep odpravila, se protesti nadaljujejo. Potem ko je bilo v ponedeljek v nasilju ubitih 19 ljudi, danes pa po navedbah vodje ene od bolnišnic v Katmanduju za BBC še dva, je vlada naznanila preiskavo odziva. Nevladna organizacija Amnesty International trdi, da je policija proti protestnikom uporabila prave naboje.