Nepalca po pretepu bolel trebuh, v njem našli 15-centimetrski nož

To po čudežu ponoči sploh ni poškodovalo bližnjih organov, čeprav se je v tem času premaknilo navzdol. Primer se je zdravnikom zdel tako neverjeten, da so o njem napisali posebno poročilo in ga objavili v znanstveni reviji Cureus . Vključili so tudi fotografije.

Ko se je Nepalec nato naslednji dan zbudil s 'šibko, a vztrajno bolečino', se je odločil, da je čas za ponovni pregled. Drugih težav, ki bi kazale na vnetje, ni imel. Ker tako zdravniki niso mogli ugotoviti, kaj bi bilo lahko narobe, so ga postavili pod rentgen – sledil pa je šok, saj so med njegovimi organi odkrili 15-centimetrsko rezilo.

Med pretepom v Nepalu so zabodli 22-letnika, ki se je zato odpravil po zdravniško pomoč. Našel jo je pri lokalnem zdravniku, ki je rano med bokom in rebri zašil, a pred tem ni preveril, če je kaj v njej.

Kot so zapisali avtorji poročila, je imel 22-letnik veliko srečo, saj vbodne rane niso nevarne le zaradi ostrega predmeta, pač pa tudi zaradi zapletov, ki se lahko pojavijo po vbodu. Med njimi so že omenjena vnetja, pa tudi zatekanje in okužbe. "Vbodi v trebuh so življenjsko nevarni, saj je tam veliko vitalnih organov," so poudarili v poročilu.

Rezilo so seveda odstranili, poškodovani Nepalec pa je bolnišnico lahko zapustil po petih dneh počitka.