Nepalka najhitrejša ženska na Everestu: Gore so moje igrišče in moj dom

Zaradi omejene plezalne sezone in zahtevnih razmer na Mount Everestu je okno za doseg vrha majhno. Znani so prizori dolgih vrst pohodnikov, ki čakajo na priložnost za vzpon, pri čemer nastajajo tudi večurni "zastoji".

Mount Everest je visok 8849 metrov. Časi vzponov in rekordi se zaradi potrebe po prilagajanju na ekstremno nadmorsko višino merijo iz baznega tabora. Lama je tam preživela tri tedne, preden se je povzpela na vrh, pridružila pa se ji je Samantha McMahon, ki si je zadala cilj postati prva Avstralka, ki se bo povzpela na vse osemtisočake sveta.

Glede na Guinnessovo knjigo rekordov je Lama že leta 2018 postavila rekord Everesta s časom 39 ur in šest minut. Ta rekord je s 25 urami in 50 minutami leta 2021 podrla Ada Tsang iz Hongkonga. Letos se je Lama drugič povzpela na Everest in znova ji je uspelo. Trenutni rekord najhitrejšega moškega vzpona je 10 ur in 56 minut, leta 2003 pa ga je postavil nepalski šerpa Lakpa Gelu.

Kljub dosežku pa Lama pravi, da ni obsedena z lovljenjem rekorda ali Guinnessovim priznanjem. Pravi, da je leta 2018 nekdo drug stopil v stik z Guinessovo knjigo rekordov v njenem imenu.

Lama je večino svojega življenja preživela na 4500–5000 metrih nadmorske višine. Odraščala je med jaki in pastirji v oddaljeni nepalski dolini Cum in govorila tamkajšnje narečje. Šele kot najstnica se je preselila v Katmandu, se naučila govoriti nepalsko, nato pa še angleško.

"Gore so moje igrišče in moj dom," je povedala za CNN. "Gora nikoli ne gleda na to, ali si ženska ali moški. Zato jih imam rada, ker so enake do vseh," je še povedala.

Med drugim se je že povzpela na Denali na Aljaski, najvišjo goro v Severni Ameriki, in upa, da se bo kmalu povzpela še na K2 v Pakistanu, drugi najvišji vrh na svetu.