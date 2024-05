Nepalski gorski vodnik podrl svoj rekord in se 29. povzpel na Everest

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Oče štirih otrok je umiral. Na smrtni postelji je želel razčistiti vprašanje, ki ga je mučilo že vrsto let. Imel je namreč štiri otroke. Medtem ko so bili trije lepi kot slika, je bil Janezek prava grdoba. "Marija, prosim, povej ... Sem res jaz Janezkov oče?" vpraša ženo. "Da, dragi, Janezek je 100-odstotno tvoj," pravi žena. "Hvala, Marija, zdaj lahko umrem kot srečen mož," pravi in izdihne. Žena si oddahne. "Uf, hvala bogu, da me ni vprašal za ostale tri!"