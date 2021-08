'Nepiratski' incident na obali Združenih arabskih emiratov

Že prejšnji teden je v napadu brezpilotnega letalnika na naftni tanker pri omanski obali umrl britanski državljan. Velika Britanija, ZDA in Izrael so za napad okrivili Teheran.

ZDA in Velika Britanija pa so v nedeljo sporočile, da bodo sodelovale s svojimi zavezniki pri odzivu na ta "nesprejemljiv napad".

Iran in Izrael sta si sicer v zadnjih mesecih izmenjala številne obtožbe o napadih na plovila. Napetosti v zalivskih vodah ter med Iranom in Izraelom so se zaostrile leta 2018, ko je takratni ameriški predsednik Donald Trump odstopil od jedrskega dogovora, ki je bil leta 2015 sklenjen s šestimi svetovnimi silami in Iranom, ter ponovno uvedel sankcije, ki so ohromile iransko gospodarstvo.