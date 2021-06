Nepojasnjeni primeri: so res na delu Nezemljani?

Konec junija bo Pentagon objavil uradno poročilo, v katerem je zajetih več kot sto nepojasnjenih primerov, ki so imeli oznako 'zaupno'. V oddaji Preverjeno tokrat analiziramo incidente z ameriških letalonosilk USS Nimitz in USS Theodore Roosvelt iz leta 2004, 2014 in 2015.

Luka Mancini vodi predavanja Vesolje v očesu in s skepticizmom spremlja dogajanja v povezavi z junijskim razkritjem. "Če bo sporočilo, da so vesoljci neka grožnja oziroma, da je treba pojačati vojaški proračun, da je treba oborožiti vesolje, potem smo lahko zelo skeptični in smo lahko razočarani." Biologi v odročnih krajih včasih lovijo nočne metulje s pomočjo svetlobnih pasti in pogosto se zgodi, da nepoučeni posamezniki sklepajo, da so videli NLP, razlaga astronom Andrej Guštin iz Zavoda Cosmolab. "Včasih naletimo na primere, da je na objektivu fotoaparata posušena kapljica vode, ki se pod kotom na sonce zasveti in dobimo NLP." Astrofiziki se zavedajo, kako majhna verjetnost je, da nas je obiskala razvita civilizacija, pojasni dr. Andreja Gomboc, profesorica astronomije. Vemo, da v vesolju obstajajo planeti, podobni Zemlji. Znanstveniki so odkrili na tisoče eksoplanetov, na katerih bi lahko obstajalo življenje, morda celo inteligentno, vendar bi se vesoljci morali izjemno potruditi, da tretji kamen od Sonca odkrijejo točno v trenutku obstoja sodobnega človeka. "Vemo, kako težko je odkriti nek eksoplanet, sploh take velikosti, kot je Zemlja, v bližini neke oddaljene zvezde. Lahko samo sklepamo, kako težko je najti našo Zemljo, mi nismo v središču vesolja, mi smo en drobcen planet v bližini običajne zvezde v galaksiji, ki ima na stotine milijard zvezd." Kje so vsi? Gre za Fermijev paradoks, nocoj ob 22.00 v oddaji Preverjeno! na POP TV. icon-expand