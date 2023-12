Neposlušni turisti med slikanjem prevrnili gondolo in zgrmeli v beneški kanal

Na spletu so zakrožili videoposnetki do kosti premočenih kitajskih turistov in voznika beneške gondole. Ker turisti niso upoštevali navodil gondoljerja in so se med fotografiranjem premikali po tem tradicionalnem beneškem plovilu, se je gondola začela močno zibati, nato pa se je prevrnila. Vsi njeni potniki so popadali v mrzlo vodo kanala.

Italijanske naslovnice znova "krasi" neprimerno obnašanje turistov. Tokrat incident znova prihaja iz priljubljenih Benetk, kjer si je skupina popotnikov zaželela tradicionalne romantične vožnje po beneškem kanalu. A pri tem ni upoštevala navodil gondoljerja, naj sedijo pri miru, poroča Guardian. Skupina se je namreč med ustvarjanjem t. i. selfijev premikala po plovilu ter ga začela nevarno zibati. Gondola se je naposled prevrnila, vsi potniki na njej pa so tako pristali v mrzli decembrski vodi beneškega kanala. Do kosti premočen je bil tudi gondoljer, ki je skušal tujce umiriti, a žal neuspešno. Po poročanju lokalnih medijev gre za skupino iz Kitajske, ki naj bi ignorirala navodila voznika plovila, čeprav je za manevriranje po kanalih potrebna uravnoteženost potnikov na krovu. Njihov "pljusk" v vodo pa so posnele tudi kamere. Profil Venezia Non è Disneyland (Benetke niso Disneyland), ki ga je na Instagramu ustvarila skupina mladih Benečanov in ki z objavami na spletu ugotavlja incidente turistov v mestu, je sporočil, da so kitajske turiste prepeljali na varno ter da so jim v bližnjem gledališču La Fenice zagotovili "gostoljubje in toplino". Leta 2020 je beneško združenje gondoljerjev omejilo število potnikov, ki jih lahko sprejmejo na gondole. Krivdo za to spremembo so ob tem pripisali povečanemu bremenu turistov s "prekomerno telesno težo". Omejitev na gondoli "da nolo", ki ponuja klasičen ogled mestnih kanalov, so s šestih oseb zmanjšali na pet, na gondoli "da parada", ki se uporablja predvsem za prečkanje Velikega kanala, pa se je število s 14 zmanjšalo na 12 oseb. "Res je, da so turisti nekoliko težji kot pred 10 ali 15 leti," je takrat za Guardian povedal Andrea Balbi, predsednik beneškega združenja gondoljerjev.