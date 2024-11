Nepoštenost, zavajanje in malomarnost pri delu: odpustili več sto policistov

74 policistov je izgubilo delo zaradi spolnega nasilja in neprimernega vedenja, medtem ko so jih 18 odpustili zaradi posedovanja neprimernih posnetkov otrok. Število odpuščenih predstavlja 50-odstotno povečanje glede na predhodno leto, ko so odpustili 394 zaposlenih, navaja britanski organ za nadzor policijskega dela.

"Izjemno razočaranje je, da je ravnanje številnih policistov daleč pod postavljenimi standardi (...), ki jih javnost upravičeno pričakuje," je povedal pomočnik glavnega policijskega nadzornika Tom Harding iz nadzornega organa College of Policing. "Njihovo vedenje zmanjšuje ugled policijskemu delu in zmanjšuje zaupanje javnosti vanj," je dodal.

Ugled policije v Združenem kraljestvu je močno omajal škandal leta 2021, ko je nekdanji uslužbenec londonske policije pridržal žensko pod pretvezo, da je ta kršila ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, in jo nato ugrabil, posilil in umoril. Obsodili so ga na dosmrtno ječo.

V lanskem primeru, ki je prav tako zamajal zaupanje javnosti v policijsko delo, so pripadnika iste enote obsodili na 36 dosmrtnih kazni zaradi 71 dejanj spolnega nasilja, vključno s posilstvi 12 žensk.

Letno poročilo, ki zajema obdobje med aprilom 2023 in marcem 2024, je sicer pokazalo, da je najpogostejši razlog za odpuščanje, in sicer v 125 primerih, nepoštenost, zavajanje in malomarnost pri delu. 71 policistov je bilo odpuščenih zaradi diskriminatornega vedenja.

Kot je dejal Harding, število odpuščenih govori tudi o učinkovitih in zanesljivih postopkih, s katerimi v policiji hitro prepoznajo in obravnavajo uradne osebe, ki so storile prekrške.

V Angliji in Walesu je v 43 policijskih enotah sicer zaposlenih več kot 147.000 policistov in policistk.