Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nepozaben let: rodila na letalu, ki je bilo na poti v New York

New York , 06. 04. 2026 10.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Letalo

Novopečena mama si bo let v New York zapomnila za vedno. Na letalu, tik preden je letalo pristalo na mednarodnem letališču John F. Kennedy, je rodila.

Na letu iz Kingstona na Jamajki v New York se je zgodil nenavaden dogodek. Potniki so lahko bili priča rojstvu otroka. Letalska družba Caribbean Airlines je potrdila, da je na letu BW005 iz Kingstona rodila ženska. Med letom ji je odtekla voda, otrok pa je na svet privekal tik pred pristankom na mednarodnem letališču Johna F. Kennedyja.

Letalska družba je potrdila, da sta bila mati in otrok ob prihodu na letališče deležna zdravstvene oskrbe, poroča CBS News. Pohvalili so profesionalnost in premišljen odziv posadke, ki je, kot pravijo, vse naredila po protokolu in zagotovila varnost in udobje vseh na letu.

Ameriško letališče
Ameriško letališče
FOTO: Shutterstock

Zanimiv je tudi pogovor pilota s kontrolo letenja. "Imamo potnico, nosečnico, ki bo kmalu rodila. Prosim, povejte nam podrobnosti," je dejal pilot. Kontrolor ga je vprašal, ali želi medicinsko osebje na izhodu, kar je pilot potrdil. Je že konec, doda kontrolor, kar pilot potrdi. Kontrolni center se je nato pošalil: "V redu, povejte ji, naj ga poimenuje Kennedy."

Čeprav redko, ko se dojenčki rodijo na letalih, najpogosteje prevzamejo državljanstvo svojih staršev. Če pa se dojenčki rodijo v zračnem prostoru nad državo z zakoni kot je ZDA, kjer lahko prevzamete državljanstvo, če se tam rodite, bi ti dojenčki tehnično lahko pridobili državljanstvo te države. Država, v kateri je letalska družba registrirana, lahko prav tako igra vlogo pri otrokovih zahtevah za državljanstvo, poroča Sun.

jamajka zda rojstvo letalo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615