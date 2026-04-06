Nepozaben let: rodila na letalu, ki je bilo na poti v New York

Na letu iz Kingstona na Jamajki v New York se je zgodil nenavaden dogodek. Potniki so lahko bili priča rojstvu otroka. Letalska družba Caribbean Airlines je potrdila, da je na letu BW005 iz Kingstona rodila ženska. Med letom ji je odtekla voda, otrok pa je na svet privekal tik pred pristankom na mednarodnem letališču Johna F. Kennedyja.

Letalska družba je potrdila, da sta bila mati in otrok ob prihodu na letališče deležna zdravstvene oskrbe, poroča CBS News. Pohvalili so profesionalnost in premišljen odziv posadke, ki je, kot pravijo, vse naredila po protokolu in zagotovila varnost in udobje vseh na letu.