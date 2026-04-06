Nepozaben let: rodila na letalu, ki je bilo na poti v New York

Na letu iz Kingstona na Jamajki v New York se je zgodil nenavaden dogodek. Potniki so lahko bili priča rojstvu otroka. Letalska družba Caribbean Airlines je potrdila, da je na letu BW005 iz Kingstona rodila ženska. Med letom ji je odtekla voda, otrok pa je na svet privekal tik pred pristankom na mednarodnem letališču Johna F. Kennedyja.
Letalska družba je potrdila, da sta bila mati in otrok ob prihodu na letališče deležna zdravstvene oskrbe, poroča CBS News. Pohvalili so profesionalnost in premišljen odziv posadke, ki je, kot pravijo, vse naredila po protokolu in zagotovila varnost in udobje vseh na letu.
Zanimiv je tudi pogovor pilota s kontrolo letenja. "Imamo potnico, nosečnico, ki bo kmalu rodila. Prosim, povejte nam podrobnosti," je dejal pilot. Kontrolor ga je vprašal, ali želi medicinsko osebje na izhodu, kar je pilot potrdil. Je že konec, doda kontrolor, kar pilot potrdi. Kontrolni center se je nato pošalil: "V redu, povejte ji, naj ga poimenuje Kennedy."
Čeprav redko, ko se dojenčki rodijo na letalih, najpogosteje prevzamejo državljanstvo svojih staršev. Če pa se dojenčki rodijo v zračnem prostoru nad državo z zakoni kot je ZDA, kjer lahko prevzamete državljanstvo, če se tam rodite, bi ti dojenčki tehnično lahko pridobili državljanstvo te države. Država, v kateri je letalska družba registrirana, lahko prav tako igra vlogo pri otrokovih zahtevah za državljanstvo, poroča Sun.
