Nepregledna množica hiti pomagat na jug Turčije

Po zadnjih podatkih je potres, ki je prizadel jug Turčije in sever Sirije, terjal že več kot 4300 življenj. Samo iz Turčije, kjer je bil epicenter, hkrati poročajo o več kot 15.000 ranjenih, številni pa so še vedno ujeti pod ruševinami. Reševalci so se vso noč trudili, da bi prišli do njih, ponekod pa reševalne napore ovira tudi močno deževje. Oblasti so sporočile, da na prizadeto področje odhaja 13.000 reševalcev in prostovoljcev, prihaja pa tudi pomoč iz drugih držav.

V torek navsezgodaj zjutraj je iz Istanbula proti jugovzhodu Turčije poletela nepregledna množica tistih, ki odhajajo pomagat. Turške oblasti so na območje, ki ga je v ponedeljek prizadel uničujoč potres, poslale 13.000 reševalcev in prostovoljcev. Večina jih je odšla v turško provinco Hatay, ki je med najbolj prizadetimi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V tamkajšnjem Rdečem križu sicer ljudi prosijo, naj se ne odpravljajo pomagat v lastni režiji, saj s prizadetih območij poročajo o prometnem kolapsu na cestah, ki vodijo tja. Namesto tega jih pozivajo, naj raje darujejo potrebščine ter kri. PREBERI ŠE Potres razpolovil stezo na mednarodnem letališču Tudi na letališču v Damasku pa so pristala številna letala iz Iraka in Irana, samo iraška so pripeljala 70 ton hrane, medicinskih pripomočkov in odej. Število mrtvih in ranjenih strmo narašča V Turčiji se je število smrtnih žrtev po zadnjih podatkih povečalo na 2921, število ranjenih pa na 15.834, je sporočila državna agencija za izredne razmere, medtem ko je v Siriji umrlo najmanj 1460 ljudi, ranjenih pa je 3.400 ljudi. PREBERI ŠE Smo v Sloveniji dobro pripravljeni na morebiten silovit potres? Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da je bilo v več mestih porušenih več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki, v katerih so ob prvem potresu spali prebivalci. Reševalci ob nizkih temperaturah in močnem deževju med ruševinami več tisoč stavb nadaljujejo iskanje preživelih. icon-expand Nočno reševanje po potresu FOTO: AP Iz osrednje Turčije so v torek zgodaj zjutraj sicer poročali o novem potresu z magnitudo 5,5 v bližini mesta Golbasi, poroča britanski BBC. Ponedeljkov katastrofalni potres na jugovzhodu Turčije in severozahodu Sirije je imel magnitudo 7,8. Sledilo je več deset popotresnih sunkov, nato je čez štiri ure območje stresel nov potres z magnitudo 7,5. Žarišče je imel prav tako na jugovzhodu Turčije, štiri kilometre jugovzhodno od mesta Ekinozu na globini deset kilometrov.