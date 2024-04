Nepremičninska stiska: Prebivalci Ibize spijo kar v avtomobilih in šotorih

Dom Cesarja Nebere ima zadnja tri leta namesto temeljev štiri kolesa. Živi v svojem avtomobilu, ker si kot glavni kuhar v eni izmed restavracij na Ibizi ne more privoščiti najema stanovanja, piše BBC . Kot pripoveduje, pogreša vsakdanje udobje doma in doda, da je nastanitev na Ibizi izjemno draga in se draži iz dneva v dan.

Mnogi prebivalci Ibize živijo v podobnih razmerah zaradi visokih stroškov najema. Lansko leto so oblasti sporočile, da v vozilih živi celo nekaj policistov, ki si ne morejo privoščiti najema. Nekateri domačini pa so se zatekli k življenju v šotorih ali zelo preprostih skupnih nastanitvah.

'Občutek, da smo izrinjeni z otoka'

Za lastnike nepremičnin je namreč precej donosno oddati stanovanja številnim turistom, ki prihajajo na Ibizo. Daniel Granda, tiskovni predstavnik organizacije, ki zastopa lokalne najemnike, za BBC opozarja, da takšne situacije postajajo vsakdanje. "Veliko ljudi konča v zelo bednih razmerah. Brez možnosti najti nastanitev, ki bi nam omogočala normalno življenje, imamo tisti, ki živimo na otoku, občutek, da smo izrinjeni z njega."

Visoke obrestne mere in nedavna kriza zaradi življenjskih stroškov so številne Špance odvrnile od nakupa nepremičnin, kar je povzročilo povečanje povpraševanja po najemniških stanovanjih, to pa je dvignilo stroške najema. Cene najemnin na Balearskih otokih so se samo v zadnjem letu v povprečju zvišale za 18 odstotkov. Vendar pa so cene na Ibizi zrasle še veliko bolj, v nekaterih primerih do 40 ali 50 odstotkov samo v zadnjem letu.