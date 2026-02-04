Nepremičninske goljufije, trgovina z drogo: vodja tolpe pa maneken DiCaprio

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) že od jutra na območju štirih policijskih uprav izvaja obsežne hišne preiskave.

15 osumljenih, prvi med priprtimi DiCaprio

Kaznivih dejanj s področja drog, premoženjske kriminalitete, ponarejanja listin v okviru hudodelske družbe in pranja denarja je osumljenih 15 oseb, so ob tem sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve. V kriminalistični akciji sodeluje 120 kriminalistov in policistov specialne enote, ki zbirajo dokaze. Kot neuradno poroča hrvaški spletni portal net.hr, naj bi šlo pri njihovih kriminalnih aktivnostih za nepremičninske goljufije in preprodajo drog – kokaina, marihuane in amfetamina. Kriminalisti so prostost odvzeli šestim osebam, ki naj bi na ta račun zaslužile pet milijonov evrov. Vse bodo prepeljali na zaslišanje v Reko. Vodja tolpe je po informacijah novinarjev dnevnoinformativne oddaje Danas 38-letni Robert DiCaprio (nekoč Jotanović) – Zagrebčan, ki trenutno živi v Švici. Gre za nekdanjega manekena, ki je leta 2012 zmagal na lepotnem tekmovanju Mister Sea World.

V nečedne posle je neuradno vpletena tudi njegova partnerica Iris Kramarić. Kot navajajo hrvaški mediji naj bi bil par dobro poznan v 'narko' svetu. Skupaj v Zagrebu sicer vodita nepremičninsko agencijo RDC Sunset Realestate. Podjetje je bilo ustanovljeno konec leta 2021, a po javno dostopnih poslovnih evidencah nima niti enega zaspolenega. V letu 2024 ni ustvarilo nobenih prihodkov in je poslovalo z izgubo v višini 42 evrov. Kriminalna združba je med drugim osumljena, da se je s prevarami dokopala do nepremičnin šestih oseb. Po poročanju Jutarnjega lista pa to ni prvi DiCaprijev mamilarski 'podvig'. V kraju Tisno pri Šibeniku je leta 2028 s prijateljico drogo preprodajal na glasbenih festivalih. Policisti so takrat pri njem našli 577 tablet ekstazija, 40 gramov droge MDMA, 436 gramov marihuane, 471 gramov hašiša, 70 gramov kokaina, manjše količine ketamina in 50.000 hrvaških kun (okoli 6600 evrov). Obtožnica zoper oba je že bila vložena, a ne DiCaprio, ne njegova 'sodelavka' še nista bila obsojena. Z drogo naj bi se skupaj s Kramarićevo istega leta bavila tudi na Murterju, a je DiCaprio takrat prevzel vso odgovornost in končal v preiskovalnem priporu.

