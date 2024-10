Nepremičninski davek neizogiben tudi za slovenske lastnike nepremičnin na Hrvaškem

Hrvaški minister za turizem je danes v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo nad turistično sezono in rezultati. Kot je dejal, je leto po vseh kazalnikih najuspešnejše doslej, zadovoljni pa so tudi s tem, da Hrvaška postaja celoletna turistična destinacija, kar da je končni cilj njihovega strateškega delovanja.

Od začetka leta do konca avgusta so na Hrvaškem zabeležili 16,9 milijona prihodov turistov, kar je za štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so skupno 89,4 milijona nočitev, kar je za odstotek več kot lani. Prihodki od tujih turistov so v prvem polletju letošnjega leta po podatkih hrvaške centralne banke (HNB) znašali 4,130 milijarde evrov, kar je za 7,5-odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Slovenci so na Hrvaškem v prvih osmih mesecih ustvarili 1,4 milijona prihodov in 9,37 milijona nočitev. Po neuradnih podatkih so tudi lastniki okoli 115.000 nepremičnin na Hrvaškem, med katerimi jih je največ na obali.

Glavina je danes dejal, da so vsi gosti in vsi lastniki nepremičnin na Hrvaškem, bodisi domači ali tuji, zelo dobrodošli in pomembno prispevajo k turizmu. Na vprašanje, ali bodo slovenski lastniki nepremičnin, ki v njih tudi letujejo, morali plačati nepremičninski davek, pa je odgovoril pritrdilno.

"Zelo jasno, plačali bodo davek na nepremičnine, tako kot ga plačajo v svoji državi, tako kot ga plačajo vsi državljani članic EU, razen Cipra in Malte. To je davek, ki med drugim pomaga destinacijam oz. mestom in občinam, kjer stojijo ti objekti, da ponudijo boljšo infrastrukturo in boljše pogoje za življenje," je pojasnil Glavina.

"Vse delamo z enim zelo enostavnim ciljem. Cilj te reforme je, da se vsakemu zaposlenemu na Hrvaškem poveča neto plača. Zmanjšujemo obremenitev dela oz. plač in del tega bremena prenašamo na obdavčitev nepremičnin. Mislimo, da je to pravično in upravičeno," je še izpostavil.

Hrvaška bo davek na nepremičnine uvedla s 1. januarjem. Znašal bo od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter, enote lokalne samouprave pa bodo njegovo višino določale same. Davka bodo oproščeni tisti, ki imajo nepremičnino v dolgoročnem najemu (za najmanj 10 mesecev na leto) ali v njej živijo.