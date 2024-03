Nepremišljeni duhovnik uničil dragocene, 300 let stare freske

Španci se znova držijo za glavo zaradi uničene umetnine zgodovinske vrednosti. Tokrat pa za to niso kriva amaterska restavratorska dela, ampak nepremišljena prenova. Zgodilo se je v kraju El Tanque na Tenerifu, v glavni vlogi pa nastopa lokalni duhovnik Hector Lunar. Naročil je, naj prebelijo cerkev in s tem tudi dragocene 300 let stare freske. Da odločitev nikakor ni bila premišljena, je ugotovil, ko je bilo že prepozno.

OGLAS

"Žal mi je in opravičujem se vsem pristojnim organom," je duhovnik Hector Lunar dejal za španski časnik El Dia, potem ko je kanarska vlada sprožila preiskavo. V svoj zagovor je povedal, da sploh ni vedel, da so freske v cerkvici Svetega Antona Padovanskega zaščitene. "Nihče mi ni povedal za to," je dejal in pojasnil, da je želel cerkev le polepšati pred prihajajočim velikonočnim tednom.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Cerkev so postavili v 16. stoletju in jo, potem ko je med izbruhom vulkana pogorela do tal, leta 1706 zgradili na novo. Dragocene, 300 let stare freske v prezbiteriji so odkrili pred dvema desetletjema med restavratorskimi deli in jih prekrili z zaščitno plastjo barve, ki se zlahka odstrani, poroča Guardian. Zdaj, ko so čez nanesli še plast navadne barve, pa temu ni več tako. Na vrsti so strokovnjaki, ki bodo poskušali ugotoviti, ali bi poslikavo vendarle še lahko rešili. Duhovnik pa na vse to odgovarja vdano v usodo: "Zdaj smo v božjih rokah." Hector Lunar je bil rojen v Venezueli. Državo je zapustil, ker so mu grozili zaradi kritiziranja režima predsednika Nicolasa Madura.

V Španiji so se ob dogodku hitro spomnili na podobne nesrečne pripetljaje. V prvi vrsti na ponesrečeno obnovo freske Jezusa Kristusa v cerkvici v španski Zaragozi. Za čopič je poprijela takrat 81-letna Cecilia Gimenez, njenega končnega izdelka pa se je ne po naključju prijelo ime "Opičji Kristus".

Popravljena freska "Opičji Kristus" FOTO: AP icon-expand

Par let pozneje se je podobna zgodba ponovila v cerkvi v mestecu Estella na severu Španije. Tamkajšnji duhovnik je za osvežitev kipa Svetega Jurija iz 16. stoletja najel kar lokalnega učitelja umetnosti, ki zahtevni nalogi – milo rečeno – ni bil kos. Španci in z njimi ves svet so se muzali in hkrati zgražali, tudi ko je v Valencii nek moški, ki se sicer ukvarja z restavriranjem pohištva, skušal očistiti in obnoviti kopijo znane slike Marijino brezmadežno spočetje (Immaculate Conception) baročnega umetnika Bartoloméja Estebana Murilla. Za restavriranje slike, ki je v lasti zasebnega zbiratelja umetnin, je zaračunal 1200 evrov. Očitno pa ni šlo vse po načrtu. Kljub dvema poskusoma je obraz Device Marije na sliki iz dneva v dan postajal manj prepoznaven in podoben originalu.