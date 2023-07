'Nepreverjeni' uporabniki Twitterja lahko na dan preberejo le 600 objav

Musk je pojasnil, da so začasne omejitve uvedli zaradi "ekstremnega strganja podatkov in sistemske manipulacije". Tako imenovano "podatkovno strganje" (ang. data scraping) se nanaša na postopek, pri katerem računalniški program izvleče podatke iz izpisa in jih uvozi v drug program. Kaj točno je mislil s sistemsko manipulacijo Musk ni pojasnil.

Kasneje je sicer dodal, da se bodo omejitve kmalu dvignili na 800 tvitov na dan za nepreverjene račune, 400 za nove nepreverjene račune in 8000 za preverjene račune.

Vsi, ki so v petek želeli dostopati do Twitterja, so se morali za ogled vsebine prijaviti. Kot je pojasnil Musk, je šlo za "nujni začasni ukrep". Trdil je namreč, da je na platformi prišlo do "tako obsežnega izvoza podatkov, da je bila storitev za običajne uporabnike ponižujoča".

Težave pri dostopu

Glede na spletno stran Downdetector, ki spremlja izpade v spletu, je v soboto do popoldneva največ 5.126 ljudi prijavilo težave pri dostopu do platforme v Združenem kraljestvu. V ZDA je okoli istega časa o napakah poročalo približno 7461 ljudi.

Poskus, da bi se več ljudi odločilo za status "preverjeno"?

Status "preverjeno", ki ga prepoznamo po modri kljukici ob uporabniškem imenu, je Twitter brezplačno dodelil znanim uporabniškim računom, preden je vodstvo podjetja prevzel Musk.

Zdaj mora večina uporabnikov za "modro kljukico" plačati naročnino v višini malo več kot sedem evrov na mesec, status pa lahko pridobijo ne glede na svoj profil.

Nekateri "odmevni" oziroma znani računi imajo značko za preverjanje, kljub temu, da zanjo niso plačali, čeprav so mnogi aprila značko začasno izgubili.