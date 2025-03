Nepričakovan preobrat v zgodbi o izginotju dveletnega Emila

Poleti pred dvema letoma smo tudi v Sloveniji pozorno spremljali iskanje komaj dveletnega Emila Soleila, ki je izginil med počitnicami pri dedku in babici v francoskih Alpah. Dečka je takrat iskalo več deset policistov in vojakov, pomagalo je na stotine prostovoljcev, iz helikopterja so predvajali posnetke njegove mame, da bi jo morda slišal, preiskali so celo vse hiše v vasi. Brez uspeha. Upanje, da ga bodo na težkem terenu sredi vročinskega vala našli živega, je iz ure v uro kopnelo, po štirih dneh pa so iskalno akcijo ustavili. Ni pa zastala preiskava.

Pred skoraj natanko letom dni je nato odjeknila tragična novica. Naključna sprehajalka je ob cesti kakšen kilometer iz vasi našla lobanjo, forenzična preiskava pa je pokazala, da pripada pogrešanemu dveletniku. Pozneje so v bližini našli še več kosti in kose dečkovih oblačil. Najdba takrat ni dala odgovora, kako je malček umrl, je pa odprla številna nova vprašanja. Posmrtne ostanke so namreč našli na kraju, ki so ga devet mesecev pred tem večkrat skrbno prečesali.

Tožilstvo je takrat sporočilo, da bi bil razlog smrti lahko padec, uboj ali umor.

Zdaj pa se je zgodil nepričakovan preobrat. Policija je danes prijela dečkova stara starša, osumljena sta umora v afektu, je povedal glavni tožilec okrožja Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon. Poleg njiju so prijeli še dva člana dečkove družine, vendar tožilstvo ne razkriva, koga.

Špekulacije, da je policija v preiskavi odkrila nove sledi, so postale glasnejše v začetku tega meseca, ko so se preiskovalci vrnili v vas. Tam so le nekaj tednov prej v krogu družine pokopali dečka. Starša sta takrat dejala, da bi mu lahko grob uredili v kraju, kjer so živeli, a so raje izbrali vas, ki jim je bila najbolj pri srcu.

Pogrebne maše, ki je bila za razliko od pokopa odprta za javnost, se je udeležilo več sto ljudi. Po njej sta stara starša objavila izjavo, v kateri sta zapisala: "Obdobje tišine se mora umakniti obdobju resnice. Moramo razumeti, moramo vedeti."