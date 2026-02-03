Nepričakovan zasuk: zakonca Clinton na zaslišanje glede Epsteina

To je izjemen preobrat za nekdanjega predsednika ZDA in nekdanjo prvo damo, državno sekretarko in predsedniško kandidatko, ki sta bila trdno odločena, da bosta kljubovala vabilom odbora in tvegala kazenski pregon Trumpovega ministrstva za pravosodje, poroča Politico. Premislila sta se v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa in zadevo predali pravosodnemu ministrstvu ZDA.

Bill in Hillary Clinton FOTO: Shutterstock

Večkrat sta se srečala z njim

Bill in Hillary Clinton sta se v preteklosti tako kot Donald in Melania Trump večkrat srečala z Epsteinom, nihče od njih pa v povezavi z njim doslej ni bil obtožen kršitev zakona ali sodelovanja pri spolnem izkoriščanju mladoletnic s strani milijarderja, ki je leta 2019 v newyorškem priporu storil samomor. Clintonova sta udeležbo na zaslišanju sprva zavrnila, ker menita, da nimata nobenih novih relevantnih informacij in da gre le za poskus odvračanja pozornosti brez vsakršnega legitimnega zakonodajnega namena. Kongresu sta poslala pisni opis svojih odnosov z Epsteinom in njegovo nekdanjo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah.