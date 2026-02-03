Naslovnica
Tujina

Nepričakovan zasuk: zakonca Clinton na zaslišanje glede Epsteina

Washington, 03. 02. 2026 06.39

Avtor:
Ne.M. STA
Bill in Hillary Clinton

Nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in njegova soproga Hillary sta se v ponedeljek strinjala, da se bosta udeležila kongresnega zaslišanja o njunih povezavah s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom v odboru za vladni nadzor. Zaslišanje sta najprej odklonila, predstavniški dom pa je začel postopek zaradi zaničevanja kongresa.

To je izjemen preobrat za nekdanjega predsednika ZDA in nekdanjo prvo damo, državno sekretarko in predsedniško kandidatko, ki sta bila trdno odločena, da bosta kljubovala vabilom odbora in tvegala kazenski pregon Trumpovega ministrstva za pravosodje, poroča Politico.

Premislila sta se v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa in zadevo predali pravosodnemu ministrstvu ZDA.

Bill in Hillary Clinton
Bill in Hillary Clinton
FOTO: Shutterstock

Večkrat sta se srečala z njim

Bill in Hillary Clinton sta se v preteklosti tako kot Donald in Melania Trump večkrat srečala z Epsteinom, nihče od njih pa v povezavi z njim doslej ni bil obtožen kršitev zakona ali sodelovanja pri spolnem izkoriščanju mladoletnic s strani milijarderja, ki je leta 2019 v newyorškem priporu storil samomor.

Clintonova sta udeležbo na zaslišanju sprva zavrnila, ker menita, da nimata nobenih novih relevantnih informacij in da gre le za poskus odvračanja pozornosti brez vsakršnega legitimnega zakonodajnega namena. Kongresu sta poslala pisni opis svojih odnosov z Epsteinom in njegovo nekdanjo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah.

Preberi še Zakonca Clinton zavrnila zaslišanje pred kongresom v zadevi Epstein

"Veselita se, da lahko postavita primer, ki bo veljal za vse druge", , je na X objavil njun tiskovni predstavnik Angel Urena, kar je po navedbah ameriških medijev le rahlo prikrito sporočilo za predsednika Trumpa, ki ga republikansko vodstvo odbora nikoli ne bo poklicalo na zaslišanje. Datum zaslišanja Clintonovih še ni znan.

epstein zaslišanje bill clinton hillary clinton dosjeji

