Nepričakovana ljubezen na Islandiji ji je obrnila življenje na glavo

Življenje je polno preizkušenj, ovir in sprememb. To je na lastni koži izkusila 25-letna Nemka. Bila je ena tistih, ki hodijo po začrtani poti in jim je prihodnost jasna. Dokler ji načrtov niso čisto po naključju prekrižale počitnice na Islandiji in nepričakovana ljubezen, ki ji je življenje povsem obrnila na glavo. Zapustila je rodno Nemčijo, zdaj živi več kot dva tisoč kilometrov stran na prostrani farmi sredi ničesar z rejcem islandskih konj. In kot pravi, ji nikoli niti za sekundo ni bilo žal, da se je odločila za popoln življenjski preobrat.