Tujina
Nepričakovano darilo za župnika iz Like: nov avtomobil
Župnik Pero iz Kosinja svojim župljanom vedno priskoči na pomoč. Ker je pred časom sam potreboval malo pomoči, so župljani združili moči, zbrali denar in svojemu priljubljenemu župniku kupili nov avtomobil. In kako se je župnik Pero odzval na velikodušno darilo in kaj je storil s svojim starim avtomobilom?
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