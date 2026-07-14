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Nepričakovano darilo za župnika iz Like: nov avtomobil

Kosinj, 14. 07. 2026 06.00 pred 9 urami 1 min branja 0

Avtor:
Melita Stolnik
Nov avtomobil za župnika

Župnik Pero iz Kosinja svojim župljanom vedno priskoči na pomoč. Ker je pred časom sam potreboval malo pomoči, so župljani združili moči, zbrali denar in svojemu priljubljenemu župniku kupili nov avtomobil. In kako se je župnik Pero odzval na velikodušno darilo in kaj je storil s svojim starim avtomobilom?

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