Še ena nenadna smrt ruskega veljaka: umrl direktor ruske ladjedelnice

Alexander Buzakov , direktor ladjedelnice za rusko obrambno ministrstvo je nenadoma umrl v starosti 66 let. Gre za zadnjega v dolgi vrsti ruskih veljakov, ki so v zadnjih mesecih umirali nenadnih smrtih.

Njegovo smrt je potrdila združena ladjedelniška korporacija Admiralska ladjedelnica. Poudarili so, da je Buzakov svoje življenje posvetil ruski floti. ''Prevzel je odgovornost za najzahtevnejša naročila, pridobil pa si je velik ugled v Rusiji,'' povzema izjavo ruska tiskovna agencija Tass.

Buzakov je umrl prezgodaj in na tragičen način, a delo v katerega je vložil vse svoje moči in znanje bodo zdaj nadaljevali njegovi prijatelji, sodelavci in učenci, so navedli v Admiralski ladjedelnici. Njegova smrt je bila nenadna, saj je prejšnji petek prisostvoval slovesnosti izplutja njegove nove podmornice Velikie Luki.

Glavni dosežek Buzakova, odkar je leta 2011 prevzel vajeti ene najstarejših in največjih ruskih ladjedelnic je bilo ohranjanje in krepitev položaja na trgu sodobnih nejedrskih podmornic, površinskih ladij in globokomorske opreme.

Eden izmed njegovih dosežkov je izboljšanje podmornice razreda Kilo na dizelski pogon, ki lahko izstreli manevrirne rakete tipa Kalibr.