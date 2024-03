Nepridipravi ukradli ogromno pisanico

Priznani splitski umetnik Ivica Marin je v ponedeljek sporočil, da je Dardin okrašen s pisanicami. Ogromna velikonočna jajca so poslikali lokalni slikarji. Umetnije so zvabile nasmehe na obraze mimoidočih, predvsem med otroci, ki so se tudi sami preizkusili v krašenju pisanic.

Marin je ob tem na svojem Facebookovem profilu zapisal, naj se tisti, ki je to storil, svojega dejanja sramuje. Poudaril je, da je v izdelavo pisanice vloženega ogromno truda, eno so v povprečju ustvarjali ves teden. V izdelke so sodelujoči vložili tudi veliko ljubezni, je še izpostavil. Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani pisanici, pa je pozval, naj to sporočijo pristojnim.