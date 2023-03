Neprijavljeni repertoar Trumpovih daril: palice za golf, bodalo za 22 tisočakov

Med njimi je tudi 16 daril iz Savdske Arabije, katerih skupna vrednost presega 45.000 evrov, vključno z bodalom, ki je ocenjene na dobrih 22.000 evrov, piše Guardian. Med 17 darili iz Indije pa so bili tudi dragi manšetni gumbi, vaza in dobrih 4000 evrov vredna maketa Tadž Mahala.

Ameriška zakonodaja o tujih darilih in odlikovanjih sicer narekuje, da je treba darila nad 480 dolarjev (446 evri), ki jih tuji uradniki podarijo predsedniku, podpredsedniku in njunima družinama, prijaviti ameriškemu zunanjemu ministrstvu. Poročilo, ki se sklicuje na evidence državnega ministrstva, pravi, da je število daril, o katerih je poročal Trump s svojo družino, nižje od števila, ki so ga razkrili prejšnji predsedniki.

Demokrat v odboru Jamie Raskin je dejal, da to kaže na neupoštevanje pravne države in sistematično napačno ravnanje z velikimi darili, ki močno presegajo zakonsko določeno vrednost. Dejal je tudi, da bo odbor skušal ugotoviti, v kolikšni meri je nekdanji predsednik z neprijavo daril kršil zakon ali ustavo. Tiskovni predstavnik nekdanjega predsednika Steven Cheung je medtem dejal, da je bilo "veliko predmetov prejetih pred ali po administraciji".