Neprijetno božično darilo: strupena kača zašla v okrašeno smreko

Britansko družino Wild, ki živi v Južni Afriki, je v hiši presenetila kača. Med opazovanjem novoletne smreke je družina zagledala nepričakovanega gosta, kačo boomslang, ki se je skrivala med okraski in smrekinimi vejami. Boomslang velja za eno najbolj strupenih kač v Južni Afriki, pravijo pa ji tudi drevesna kača. Brez protistrupa je lahko usoden že en sam ugriz. "Pravkar smo okrasili drevo in otroci so pred prižigom lučk podenj položili darila," pravi Rob Wild. Družina je kačo po uspešnem ulovu vrnila v divjino, Rob pa se je ob koncu akcije še pošalil: "Za božič sem si želel pod drevescem veliko stvari, vendar si nisem želel štiri metre dolge strupene kače."