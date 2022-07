Neprijetno presenečenje: Avstrijka v kovčku z dopusta prinesla 18 škorpijonov

Tam je 18 škorpijonov čakalo na prijazno osebo, ki bi jih vrnila na Hrvaško. Na srečo sta se zavetišču javila dva popotnika, ki sta z veseljem opravila nalogo. "Prijatelj dela v zavetišču in vprašal me je, če bi jih lahko odpeljala na Jadran. Vsi v družini imamo zelo radi živali, zato nismo niti oklevali," je povedala Sabine Wolfsegger, ki je živali z možem Ewinom in hčerko Marie na Krk vrnila v četrtek. Med prevozom ni bilo težav, imeli pa so tudi dokumentacijo za primer mejne kontrole.

To je sicer že tretji primer v manj kot letu dni, ko so avstrijski turisti po vrnitvi s Hrvaške med prtljago odkrili škorpijona. Tri tedne po vrnitvi s hrvaškega Jadrana jih je tako konec junija v svojem stanovanju odkrila tudi ženska iz Linza.

Na svetu je sicer okoli 600 vrst škorpijonov, pik nekaterih redkih vrst pa je lahko usoden. Najbolj znani evropski vrsti sta italijanski škorpijon (Euscorpius italicus) in karpatski škorpijon (E. carpathicus), ki pa ob piku pri človeku povzroči le manjšo rdečico.

Na Hrvaškem so odkrili sedem vrst škorpijonov, vse spadajo v rod Euscorpius, živijo pa v obalnih območjih. Imajo razmeroma šibek strup in tako ljudem ne predstavljajo večje nevarnosti.