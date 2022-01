Izgredi na sedežu albanske opozicijske stranke, protestniki vdrli v poslopje

V Tirani so izbruhnili neredi na sedežu opozicijske Demokratske stranke. Več privržencev nekdanjega predsednika stranke Salija Berishe je vdrlo v poslopje stranke. Množica je podrla vrata in vdrla v poslopje, nekateri so celo prišli v prvo nadstropje, preden so jih varnostne sile zaustavile. Protestnikom sicer ni uspelo priti do prostorov predsednika stranke Lulzima Bashe, poročajo albanski mediji. Policija je proti množici pred poslopjem uporabila tudi solzivec.

Berisha in njegov naslednik na čelu stranke Basha sta že nekaj časa v sporu, že več mesecev se borita za prevlado v največji opozicijski stranki v Albaniji. Na vztrajanje Bashe je bil Berisha septembra izključen iz strankine poslanske skupine, potem ko so njemu in nekaj članom njegove družine ZDA zaradi korupcije prepovedale vstop v državo.