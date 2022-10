'Neredi so delo Amerike, sionističnega režima in njihovih plačancev'

Proteste, ki so se začeli po pogrebu Amine, so vodile ženske, ki so ob skandiranju "Ženske, življenje, svoboda in smrt diktatorju," s čimer so ciljale na ajatola Hamaneja, mahale z naglavnimi rutami in jih sežigale.

Njena družina trdi, da so jo policisti s palico udarili po glavi in jo z glavo udarili ob eno od svojih vozil. Policija je dejala, da ni dokazov o kakršnem koli napačnem ravnanju in da je utrpela nenadno odpoved srca.

Združeno kraljestvo se je pridružilo temu mnenju in v ponedeljek v London poklicalo največjega iranskega diplomata, da bi svojim voditeljem v Teheranu sporočil, da "morajo, namesto da za nemire krivijo zunanje akterje, prevzeti odgovornost za svoja dejanja in prisluhniti zaskrbljenosti svojih ljudi."

Dejal je, da so protestniki zahtevali "pravična in univerzalna načela," ter dodal, da ZDA "podpirajo iranske ženske, ki "s svojim pogumom navdihujejo svet."

"Jasno povem, da so neredi in negotovost delo Amerike, sionističnega režima in njihovih plačancev s pomočjo nekaterih Irancev v tujini," je dejal.

Izjave je vrhovni voditelj podal dan po tem, ko so varnostne sile nasilno zatrle protest študentov na najprestižnejši iranski naravoslovno-tehniški univerzi in po poročilih aretirale več deset ljudi, poroča BBC.

V celoti je podprl tudi iranske varnostne sile in dejal, da so se med nemiri soočile s krivico.

Kashra Naji, BBC-jeva sodelavka pravi, da je streljanje, ki ga je bilo v nedeljo zvečer slišati po kampusu univerze v Teheranu razširilo strah, da so se oblasti odločile, da bodo študente kaznovale.

Varnostne sile so poskušale vstopiti v kampus, vendar so jih študenti pregnali nazaj in zaprli vhodna vrata.

Dopisnik BBC-ja ob tem dodaja, da je prišlo do obleganja in da so študente, ki so poskušali oditi skozi sosednje parkirišče, pobrali enega za drugim, jih pretepli, jim zavezali oči in jih odpeljali. Obleganje je bilo ponoči po posredovanju profesorjev in vladnega ministra prekinjeno.

V ponedeljek so študenti napovedali, da se ne bodo vrnili k pouku, dokler iz pripora ne bodo izpuščeni vsi njihovi sošolci. Univerza je medtem sporočila, da je pouk prenesla na splet, pri čemer je navedla potrebo po zaščiti študentov.

O protestih so poročali tudi na drugih univerzah v Teheranu in drugod po državi, med drugim v Mašhadu, Isfahanu, Širazi, Tabrizu in Kermanšahu.

V Karadužu in Širazu so posneli študentke, ki so po zraku mahale z naglavnimi rutami in skandirale smrt diktatorju.