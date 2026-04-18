Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Neroden objem Melonijeve in Macrona zasenčil srečanje v Parizu

Pariz, 18. 04. 2026 16.46 pred 1 uro 2 min branja 43

Avtor:
N.L.
Giorgia Meloni in Emmanuel Macron v Parizu

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Parizu gostil videokonferenco o načrtu za ustanovitev večnacionalne misije v Hormuški ožini. V živo so se mu pridružili še kolega iz Velike Britanije in Nemčije ter italijanska premierka Giorgia Meloni. Po srečanju pa je po spletu zaokrožil posnetek pred Elizejsko palačo, kjer je Macron sprejel Melonijevo. Nekateri so njun objem in poljub na lice razumeli kot dokaz, da se politika dobro razumeta, spet drugi so trdili, da je bilo Italijanki vidno neprijetno.

Melonijevo so pred palačo pripeljali v rdečem luksuznem športnem terencu italijanske znamke Alfa Romeo, kjer jo je že čakal francoski predsednik.

Ob snidenju sta se najprej objela, se poljubila na lice in si izmenjala nekaj besed. Pozorni opazovalci trdijo, da je interakcija Melonijevo presenetila in da je bil celoten sprejem nekoliko neroden.

Čeprav sta bila voditelja ob srečanju dobre volje, se je na spletu razvnela razprava o diplomatskem bontonu in osebnih mejah.

Medtem ko nekateri trdijo, da se je Meloni zgolj odzvala na očitno nekaj smešnih besed Macrona, so drugi prepričani, da je bilo Italijanki vidno neprijetno. Spet tretje je zmotilo, da se politika na uradnem srečanju nista držala strogega bontona in s tem odvrnila pozornost od resnih geopolitičnih tematik, medtem ko so bili nasprotniki prepričani, da sta z objemom samo dokazala, da so tudi svetovni voditelji samo ljudje.

Na srečanju so se sicer dogovorili, da bosta Francija in Velika Britanija vodili večnacionalno misijo za zagotovitev proste plovbe skozi Hormuško ožino, ki se bo začela po dogovoru o miru v regiji.

"To bo strogo mirovna in obrambna misija, namenjena zagotavljanju trgovskega ladijskega prometa in v podporo pri odstranjevanju min," je na novinarski konferenci po zaključku pogovorov z voditelji držav in vlad napovedal Starmer, je poročala STA. Dodal je, da je "več kot deset držav že ponudilo svoja sredstva".

Italija je pripravljena ponuditi svoje pomorske enote za operacijo varovanja ladijskega prometa v ožini, je zagotovila Meloni, a ob tem poudarila, da bi morebitno napotitev moral odobriti italijanski parlament.

Emmanuel Macron Giorgia Meloni Pariz Hormuška ožina diplomatski bonton

KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan ivanović
18. 04. 2026 18.13
Dajta mal skup otroke delat da bo kaj
Odgovori
0 0
Arguss
18. 04. 2026 18.12
Marin Miletić Rijeka .Dejte ga malo poslušat.Pove v nulo.Ne pa nč delav z Teslami se vozite kot heroji post udbe vaših ožjih članov družine na račun delavnih za jurja neto.
Odgovori
0 0
Arguss
18. 04. 2026 18.05
48 pol al kako
Odgovori
0 0
Artechh
18. 04. 2026 18.04
Spet bo klofuta
Odgovori
+3
3 0
Jack oLantern
18. 04. 2026 17.56
Samo pali! 'Sve još mireše ne nju' bi rekel Aki. 😉
Odgovori
-1
0 1
Colgate
18. 04. 2026 17.51
Videti je kot, da bi se ta 2 odlično razumela v pojsli :).
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
18. 04. 2026 17.50
Le kaj bi pisalo, če bi ga golob zalizal!
Odgovori
+2
7 5
Anion6anion
18. 04. 2026 17.48
Golob je ljubosumen
Odgovori
-2
3 5
štajerc65
18. 04. 2026 17.42
Spet bo plavo oko od njegove fasal.
Odgovori
+8
10 2
jung
18. 04. 2026 17.39
Nič negativnega za spremembo
Odgovori
+4
5 1
Delboy Trotter
18. 04. 2026 17.38
Ko ga soproga v roke dobi, bo spet z sončnimi očali naokrog hodil.
Odgovori
+9
10 1
Rožle Patriot
18. 04. 2026 17.38
Se vidi, da je isti hidiot kot naš Holob .. .. ne reče se kar tako: .. "isti ptiči skupaj letijo".. !!!
Odgovori
+0
7 7
enapi
18. 04. 2026 18.06
Pomoč si poišči.
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
18. 04. 2026 17.32
za na naslovnco ejga
Odgovori
+0
2 2
jugatneme
18. 04. 2026 17.32
In kaj je tu narobe, fejst babo je objel, malo za spremembo, ki doma ga čaka mama....
Odgovori
+12
15 3
Pfolca
18. 04. 2026 17.15
Mož od Jean-Michela Tronnierja je končno objel pravo žensko v podobi Giorgie, lepo🥰
Odgovori
+2
8 6
benzone
18. 04. 2026 17.14
Res spektakularno! Predlagam, da se temu objemu posveti cela serija člankov in analiz vseh večjih medijev.
Odgovori
+8
9 1
sandi101
18. 04. 2026 17.12
jst bi jo tudi še bolj pritisnil k sebi, prav sexi je tale Malonejeva!
Odgovori
+8
13 5
a res1
18. 04. 2026 17.10
Uh, sem že mislila, da j trumpova, podobno ime ali prezime...
Odgovori
-2
2 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641