Neroden objem Melonijeve in Macrona zasenčil srečanje v Parizu

Melonijevo so pred palačo pripeljali v rdečem luksuznem športnem terencu italijanske znamke Alfa Romeo, kjer jo je že čakal francoski predsednik.
Ob snidenju sta se najprej objela, se poljubila na lice in si izmenjala nekaj besed. Pozorni opazovalci trdijo, da je interakcija Melonijevo presenetila in da je bil celoten sprejem nekoliko neroden.
Čeprav sta bila voditelja ob srečanju dobre volje, se je na spletu razvnela razprava o diplomatskem bontonu in osebnih mejah.
Medtem ko nekateri trdijo, da se je Meloni zgolj odzvala na očitno nekaj smešnih besed Macrona, so drugi prepričani, da je bilo Italijanki vidno neprijetno. Spet tretje je zmotilo, da se politika na uradnem srečanju nista držala strogega bontona in s tem odvrnila pozornost od resnih geopolitičnih tematik, medtem ko so bili nasprotniki prepričani, da sta z objemom samo dokazala, da so tudi svetovni voditelji samo ljudje.
Na srečanju so se sicer dogovorili, da bosta Francija in Velika Britanija vodili večnacionalno misijo za zagotovitev proste plovbe skozi Hormuško ožino, ki se bo začela po dogovoru o miru v regiji.
"To bo strogo mirovna in obrambna misija, namenjena zagotavljanju trgovskega ladijskega prometa in v podporo pri odstranjevanju min," je na novinarski konferenci po zaključku pogovorov z voditelji držav in vlad napovedal Starmer, je poročala STA. Dodal je, da je "več kot deset držav že ponudilo svoja sredstva".
Italija je pripravljena ponuditi svoje pomorske enote za operacijo varovanja ladijskega prometa v ožini, je zagotovila Meloni, a ob tem poudarila, da bi morebitno napotitev moral odobriti italijanski parlament.
