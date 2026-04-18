Neroden objem Melonijeve in Macrona zasenčil srečanje v Parizu

Melonijevo so pred palačo pripeljali v rdečem luksuznem športnem terencu italijanske znamke Alfa Romeo, kjer jo je že čakal francoski predsednik. Ob snidenju sta se najprej objela, se poljubila na lice in si izmenjala nekaj besed. Pozorni opazovalci trdijo, da je interakcija Melonijevo presenetila in da je bil celoten sprejem nekoliko neroden.

Čeprav sta bila voditelja ob srečanju dobre volje, se je na spletu razvnela razprava o diplomatskem bontonu in osebnih mejah. Medtem ko nekateri trdijo, da se je Meloni zgolj odzvala na očitno nekaj smešnih besed Macrona, so drugi prepričani, da je bilo Italijanki vidno neprijetno. Spet tretje je zmotilo, da se politika na uradnem srečanju nista držala strogega bontona in s tem odvrnila pozornost od resnih geopolitičnih tematik, medtem ko so bili nasprotniki prepričani, da sta z objemom samo dokazala, da so tudi svetovni voditelji samo ljudje.

Giorgia Meloni in Emmanuel Macron v Parizu Profimedia

